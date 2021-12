Nõgene: meie Soome ja Rootsi laevadel pakutakse testimise võimalust

Tallinki juht Paavo Nõgene ütles ERR-ile, et neile laekunud info järgi nõuatkse tõesti kõigilt Soome ja Rootsi reisijatelt negatiivse testitõendi olemasolu, testimist ei nõuta oma riigi kodanikelt, Soome ei nõua seda ka elamisloaga inimestelt.

Uus kord hakkab kehtima 28. detsembrist.

Nõgene sõnul on Tallinki laevadel testimise võimalus olemas.

"Tallink oma laevadel nii Stockholmi kui Helsingi liinidel hakkab pakkuma testimise võimalust. Kõikidel on võimalik see test teha ka varem, aga reegel on see, et test ei tohi olla vanem kui 48 tundi ja peab olema väljastatud tervishoiuteenuse osutaja poolt vastav sertifikaat," ütles Nõgene.

Praeguse info järgi piisab ka kiirtesti tegemisest, lisas Nõgene. "Tänagi on Soome ja Rootsi võimalik liikuda vaktsineerimata inimestel, kui on neil ette näidata ka negatiivne kiirtest," lisas ta.

Kolm nädalat kehtiv korraldus vaadatakse Soomes ja Rootsis üle kahe nädala pärast.

Soome puhul puudutab nõue ka töörändajat, välja arvatud juhtudel, kui tegu on elutähtsa teenuse osutajaga, näiteks kaubavedaja või meditsiinitöötaja, ütles Nõgene.