Saluudist loobunud Saaremaa pakub asemele jääskulptuure

Üha enam Eestimaa omavalitsusi on loobunud ja loobumas aastavahetuse ilutulestikust. Tänavu otsustas esmakordselt ka Saaremaa vald oma 5000-eurose ilutulestiku ära jätta. Kuna otsus sündis nii öelda viimasel minutil, siis ei suudetud ka mingit muud aastavahetuse meelelahutust vallaüleselt välja mõelda.

Nüüd proovivad aga kohalikud entusiastid Orissaare piirkonnas pakkuda nii jõuludeks kui ka aastavahetuseks pisut kauem kestvamat silmailu ja kaunistavad Orissaare alevik kolme jääskulptuuriga.

"Kui ilma on, siis ta püsib väga kaua ja põhjust õhtuti jalutada ja lastega vaatama minna. Aga ma arvan, et ta võiks olla selline lisakiht, kui tahta sarnast vau-efekti nagu ilutulestik. Siis võiks heli ja valgustehnikat selleks kasutada, mida paljud Eesti linnad juba teevad," rääkis skulptor Elo Liiv.

Aga kuigi Saaremaa vald ilutulestikku ei korralda, siis kedagi samas paugutamast ei keelata.

"Tõepoolest, me ei keela, aga me seekord ka oma vahendeid, avalikku raha selleks ei suuna. Tänane viiruslik olukord üle maa on väga kiiresti eskaleerunud, on mitmed sellised ohu märgid üleval ja see on kindlasti üks põhjus, miks Saaremaa vallavalitsus otsustas, et sellel aastal me ilutulestikku ei korralda," rääkis Saaremaa valla abivallavanem Koit Voojärv.

Ja kuigi Orissaare on mereäärne paik aitasid seekord lätlased saarlasi, sest selgub et just Lätist käiakse jääskulptuuride tarbeks spetsiaalset jääd toomas.

Liiv selgitas, et Orissaare merejääd, kui seda oleks, ei saa jääskulptuuride tegemiseks kasutada, kuna see ei ole kristallselge.

"Sellise jää saamiseks on vaja seda kogu aeg segada. On olemas spetsiaalsed masinad ja kuni külmumistemperatuurini nad vaikselt liigutavad, et ta ühtlaselt külmuks," rääkis Liiv.

Kas järgmiseks aastavahetuseks on Saaremaal jääst luiki või muid jääskulptuure rohkemates kohtades või tehakse hoopis midagi muud erilist aastavahetuse tähistamiseks, selleks on aega nüüd terve aasta mõelda.

"Need skulptuurid võiksid näidata puhtust ja seda, et ilu ja võlu peitub tegelikult lihtsuses. Mitte käras, müras ja prügis," leidis jääskulptuuride idee autor Paap Uspenski.

Igatahes Orissaare luik pandi täna õhtul juba särama.