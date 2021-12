Ansip valitsusest: riik peaks hoiduma rikastumisest keskklassi arvel

"Indrek Neivelt, kellega ma harva nõustun – seekord nõustun – on öelnud, et nüüdne elektrihind hävitab keskklassi, ja tal on õigus. Maksutulud järjest kasvavad, ja mille arvelt – selle arvelt, et elektrihinnad on väga kõrged. Riik peaks suure lisatulu, mis tuleb täiendavast käibemaksust, tagasi jagama. Riik ei peaks oma keskklassi ja ettevõtjatesse suhtuma ilma igasuguse empaatiavõimeta. Riik peaks hoiduma ülemäärasest rikastumisest keskklassi arvel," rääkis Ansip Postimehe usutluses.

"Olen üllatunud, kuidas kõik räägivad, et valitsuse kommunikatsioon on kehv. Otsuseid ei ole ju! Ei ole seda, mida kommunikeerida. Kui oleks otsused, küllap saaks neid ka kommunikeerida," ütles Ansip.

"Kõigepealt tuleb tehtud vigu tunnistada. Seejärel on võimalik neid parandada. Kui kogu aeg öeldakse, et süüdi on Jüri Ratas, EKRE või Andrus Ansip, siis paranemist või suurt muutust oodata ei ole," märkis endine peaminister.

Europarlamendi saadik Ansip on Kaja Kallast peaministrina ja Reformierakonna juhina viimastel kuudel arvustanud korduvalt.