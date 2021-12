Kreeka ja Hispaania taastasid õues maski kandmise kohustuse

Hispaania uus maskikohustus hakkab kehtima reedel. Maski peavad kandma kõik üle 6-aastased lapsed. Maski ei pea kandma ainult siis, kui inimesed teevad sporti, on üksi või on lähedastega mägedes.

Hispaania peaminister Pedro Sanchez kaitses vabaõhu maskikohustust. Tema sõnul on see tõhus vahend, et piirata omikroni tüve levikut, vahendas Politico.

Kreeka tõi samuti tagasi maski kandmise kohustuse õues. Alates reedest tuleb ühistranspordis või poes kanda topeltmaski. Kõik jõulu- ja aastavahetuse peod jäävad ära.

"Omikron on meie riigis," kommenteeris uut kohustust Kreeka tervishoiuminister Thanos Plevris