Paavst hoiatas jõululäkituses maailma ükskõiksuse eest

Paavst Franciscus hoiatas oma jõululäkituses, et maailm on muutunud tragöödiate ja kannatuste osas ükskõikseks. Paavst hoiatas ka uue vägivalla eest pikaajalises Ukraina konfliktis.

Paavst viitas olukorrale Süürias, Jeemenis ja Iraagis, kuid ka mõnes piirkonnas Aafrikas, Euroopas ja Aasias, vahendas BBC.

Ta lisas ka, et pandeemia ähvardab püüdlusi rahvusvahelisel tasandil konflikte lahendada.

Tänavu pidas paavst taaskord kõne Püha Peetruse basiilika rõdult väljakule kogunenud tuhandetele kuulajatele. Mullu avaldas ta läkituse siseruumis.

Paavst hoiatas pandeemia sotsiaalsete tagajärgede eest, öeldes, et kasvav tendents on tõmmata end tagasi ja hoiduda teistega kohtumisest ja koostööst.

Paavst Franciscus märkis, et ka rahvusvahelisel tasandil on risk dialoogi vältimiseks ja praegune kriis võib viia otseteede otsimiseni, selle asemel, et võtta ette pikem tee konfliktide lahendamiseks.

"Ukrainas hoidkem ära pikalt hõõgunud konflikti uued puhangud," ütles paavst ajal, mil Venemaa ja lääne vahel kasvavad pinged Ukraina pärast.