Värske uuring: vabariiklased taastavad kongressis enamuse

Analüüsifirma John Zogby Strategies värske uuring viitab, et vabariiklased võidavad järgmisel aastal USA kongressi vahevalimised. Vabariiklased on nüüd ilma kindla parteilise eelistuseta ameeriklaste seas märkimisväärselt populaarsemad kui demokraadid.

45 protsenti sõltumatutest valijatest soovib, et vabariiklased võidaksid järgmised vahevalimised. 27 protsenti soovib, et demokraadid säilitaksid kongressis ja senatis enamuse. 28 protsenti sõltumatutest valijatest väitis, et nad pole veel otsustanud, vahendas New York Post.

Samast uuringust selgus, et vabariiklaste edumaa kogu valijaskonna seas on kolm protsenti.

"Demokraadid vajavad ajaloolise kogemuse põhjal küsitlustes üleriigiliselt umbes viie protsendipunktilist eelist, et säilitada kongressis enamus. Vabariiklaste kolmepunktiline edumaa üleriigiliselt ja märkimisväärne edumaa sõltumatute seas viitab võimalusele, et neil on 2022. aasta vahevalimistel suur eelis," ütles uuringu autor John Zogby.

Vabariiklased peavad võitma juurde vaid viis kohta, et taastada kongressis enamus.

Sama uuring näitas, et president Joe Bideni tegevuse kiidab heaks 46 protsenti ameeriklastest. 52 protsenti ameeriklastest ei kiida Bideni tegevust heaks.

Bideni toetust räsivad peamiselt majandusega seotud küsimused. Tarnehäired segavad ka majanduse taastumist. Riigis on jätkuvalt kõrge tööjõupuudus. Riigis levib kiiresti ka koroonaviiruse omikroni variant.

Uuring tehti 17. detsembril ja selle veamäär oli kuni 3,6 protsendipunkti.