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Vabariiklased üritavad Sununu dünastia toel säilitada kontrolli senati üle

Välismaa
John E. Sununu kõnet pidamas
John E. Sununu kõnet pidamas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et vabariiklased üritavad Sununu poliitilise dünastia abil võita New Hampshire'i osariigi senatikoha.

John E. Sununu valiti senatisse esmakordselt pärast 11. septembri terrorirünnakuid ning ta oli kogu oma ainsa ametiaja vältel USA kongressi ülemkoja noorim liige.

Aastakümneid hiljem üritab New Hampshire'i ühest tuntumast perekonnast pärit vabariiklane naasta suurde poliitikasse ning kandideerib taas senatisse.

New Hampshire'i võitmine on mõlemale erakonnale oluline. Demokraadid vajavad senatis enamuse saavutamiseks nelja koha võitmist, samal ajal kui vabariiklased peavad kaitsma mitut oma praegust kohta.

Vabariiklased ei ole New Hampshire'is senativalimisi võitnud alates 2010. aastast. Sununu püüab nüüd oma tagasitulekuga aidata vabariiklastel säilitada senatis enamus, tema vastas on demokraat Chris Pappas.

Sununut ootab ees keeruline ülesanne, ta peab püüdma enda poole võita nii mõõdukamaid valijaid kui ka president Trumpi MAGA-liikumise toetajaid. Küsitlused näitavad, et Pappasel on edumaa, kuid valimistulemus on endiselt lahtine.

Sununu ise rõhutab, et tema peamine eesmärk on kaitsta osariigi huve ning lubab Trumpi poliitikale vastu seista juhul, kui see ei kattu New Hampshire'i huvidega.

"Vaadake, ma pole presidendiga kunagi kohtunud. Kui ta surub peale poliitikat, mis pole New Hampshire'ile kasulik, siis ma olen sellele vastu. Kui ta aga toetab poliitikat, mida pean New Hampshire'i jaoks õigeks, siis ma toetan seda," ütles Sununu. 

Sununu on Trumpist varem üsna kriitiliselt rääkinud. 2024. aasta presidendivalimistel toetas ta Nikki Haleyt, mitte Trumpi. Nüüd on aga Trump liikunud Sununu selja taha ja vabariiklased valavad valimiskampaaniasse üha rohkem raha. 

Pappas vaatab olukorda üha murelikumalt ning on pöördunud abi saamiseks üleriigiliselt tuntud demokraatide, muu hulgas endise transpordiministri Pete Buttigiegi poole. Demokraadid püüavad Sununut kujutada Washingtoni poliitilise süsteemi ja lobitööga seotud kandidaadina, viidates tema senatijärgsele lobitöökarjäärile. 

"Ta on seal (senatis) varemgi olnud ja see ei lõppenud New Hampshire'i jaoks hästi. Ja tõsiasi on see, et nüüd on aeg Trumpist edasi liikuda," ütles Pappas

Samal ajal ründavad vabariiklased Pappast tema varasemate poliitiliste otsuste ning abikaasa lobitööga seotud küsimuste tõttu. Sununu ise kritiseerib veel Kanada-vastast kaubandussõda ning pole rahul USA sõjalise tegevusega Iraani suunal.

John E. Sununu on pärit mõjukast New Hampshire'i perekonnast. Tema isa John H. Sununu oli osariigi kuberner ja hiljem president George H. W. Bushi personaliülem. Tema noorem vend Chris Sununu oli kaheksa aastat New Hampshire'i kuberner. 

John E. Sununu valiti esindajatekotta juba 1996. aastal. 2002. aastal pääses ta senatisse ning kaotas 2008. aastal oma tagasivalimise demokraat Jeanne Shaheenile.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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