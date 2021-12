Kohus pikendas ligi 30 vaktsineerimata PPA töötaja esmast õiguskaitset

Ligi 40 PPA teenistujat ning töötajat esitasid määruskaebuse ringkonnakohtule, saamaks esialgne õiguskaitse seoses PPA nõudega olla ametis töötamise jätkamiseks vaktsineeritud, teatas PPA töötajaid kohtus esindav advokaadibüroo Pallo&Partnerid.

Ringkonnakohus otsustas rahuldada rasedate taotluse esmasele õiguskaitsele kohtumenetluse lõpuni ning nende puhul tuleb vaktsineerimise nõue selleks ajaks peatada – tegemist on lõpliku esialgse õiguskaitsega, mida PPA edasi kaevata ei saa, teatas advokaadibüroo.

Samuti leidis ringkonnakohus, et koondatavatele töötajatele on esialgne õiguskaitse koondamise jõustumiseni põhjendatud. Ülejäänud ligemale 30 töötaja osas andis ringkonnakohus täiendava tähtaja 7. jaanuarini 2022, mille jooksul on töötajatel veel võimalik end töökoha säilitamiseks vaktsineerida.

Politsei- ja Piirivalvemeti peadirektor andis 3. novembril välja käskkirja, millega kehtestas kõikidel PPA teenistuskohtadel töötamise tingimuseks vaktsineerituse COVID-19 haigust põhjustava viiruse vastu.

12. november oli kuupäev, kui PPA töötajad pidid esitama oma immuniseerimise või haiguse läbipõdemise tõendi. Nendele, kes tõendit ei esitanud, koostas PPA kirjaliku teatise selle kohta, et neil on kuni 20. detsembrini aega ennast ametikoha nõuetega vastavusse viia.

"Töötajad, kes selleks kuupäevaks ei esita immuniseerimispassi ega arstitõendit vaktsineerimist välistavate asjaolude kohta, koostab PPA teenistusest vabastamise käskkirja 31.12.2021 kuupäevaga," selgitas novembris PPA administratsiooni juht Janne Pikma.

12. novembri seisuga oli PPA-s kaitsesüsti saanud ca 4400 inimest, vaktsineerimata inimesi oli ca 250, neist ligi 150 inimest andsid märku, et vajavad rohkem infot ja mõtlemisaega.

20. oktoobril valmis PPA riskianalüüs, mille kohaselt on PPA kõikidel töödel viirusesse nakatumise risk kõrge või väga kõrge ja neid riske maandab inimeste vaktsineerimine. Seetõttu on vaktsineerimine PPA-s töötamiseks vajalik. Erandiks saavad olla juhtumid, kui vaktsineerimine on töötajale arstitõendi järgi vastunäidustatud ning neid juhtumeid hinnatakse igal konkreetsel juhul eraldi.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff on kohtutele esitanud neli kaebust PPA ametnike ja töötajate nimel ligikaudu 60 inimese eest.