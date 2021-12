Protsendikunst tõi Paide riigigümnaasiumi sööklasse värviküllase installatsiooni

Paide riigigümnaasiumi uue hoone toitlustusala idaseina hakkab kaunistama kunstiteos "Teadmiste värvid", mille maksumus on 52 200 eurot pluss käibemaks.

Vahram Muradyani ja Svetlana Bogomolova värviküllane installatsioon "Teadmiste värvid" on uue Paide riigigümnaasiumi toitlustusala ilmestav taies, millele avaneb vaade hoone kõigilt kolmelt korruselt ning läbi klaasfassaadi ka tänavalt.

Installatsioon kujutab abstraheeritult erinevaid nooruse, kasvu, õppimise ja tasakaalu sümboleid. Teose moodustavad alumiiniumlehtedest detailid, mis kihiliselt asetsedes ning taustseinast eendudes annavad seinataiesele ruumilise efekti. Installatsioon on 9,7 meetrit lai ja 6,5 meetrit kõrge.

Autorid ise on öelnud oma teose kohta nii: "Paide riigigümnaasiumi hooneansambel on vaimustav, kooli sisearhitektuurse lahenduse juures inspireerisid meid taiesele broneeritud seina ja ruumi proportsioonid ning vaatenurkade ja vahemaade rohkus kunstiteosele. Uue hooneosa astmelised vormid ja vana hooneosa ajaloolisus said teose kontseptsiooni lähtepunktiks. Huvitav väljakutse oli visualiseerida taiese idee esteetikasse, mis täiendaks koolimaja nooruslikul viisil."

Paide riigigümnaasiumi hooneansambli moodustab muinsuskaitsealune ajalooline ning uus hooneosa. Kunstiteose asukohaks on uue hoone idasein söögisaalis. Paide riigigümnaasiumi on projekteerinud Salto arhitektuuribüroo, sisearhitektuurse lahenduse on loonud Pink sisearhitektid.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt ühe protsendi eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele.