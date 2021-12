Audi mootorist ratsamonumendini - protsendikunsti toel nägi tänavu ilmavalgust kümmekond kunstiteost

Kümme aastat tagasi jõustunud kunstiteoste tellimise seaduse kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt ühe protsendi eest soetada ka kunstiteoseid.

Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. 2021. aastast on kunstiteoste hinna ülempiir 110 000 eurot.

Kui Tallinnas asuv Pärnu maantee büroohoone ning Luua metsanduskool said endale lõppeval aastal kunstiteosed vähem kui 15 000 euro eest, siis Saaremaa ja Tabasalu riigigümnaasiumite kunstiteoste hinnaks kujunes 65 000 eurot.

Eesti Kunstnike Liidu president Elin Kard on rahul, et kui algusaastatel telliti kunstiteoseid pigem tellija subjektiivsest nägemusest lähtuvalt, siis nüüd püütakse mõelda juba laiemalt ja mõistetakse, et kunstiteosed peaksid kestma kauem kui meie.

"Algatus on väga mõistlik ja tänuväärne, kuna kunstnikel puuduvad tööandjad," tõi Kard välja põhjuse, miks protsendikunsti projekt on kunstnike jaoks väga oluline.

Seejuures on Kardi sõnul tellitud tööd väga eripalgelised ja lähtutud on ka tellija huvidest, näiteks koolide puhul nähakse kunstiteosena võimalust lõpetajatel nende ees pildistada.

Teoste erinevat hinda selgitas Kard tellijate erinevate soovide ja nägemustega: väiksemaid töid tellitakse pigem siseruumide seintele ning suuremad ongi mastaapsemad väliskulptuurid ja installatsioonid, mille loomine on iseenesest kulukam.

Liisu Arro ja Elmet Treieri keraamiline pannoo "Vaade"

Asukoht: Tallinna Pärnu maantee büroohoone

Maksumus: 10 500 eurot (kõik hinnad on ilma käibemaksuta)

Liisu Arro ja Elmet Treier "Vaade" Autor/allikas: rkas.ee

Vahram Muradyan ja Svetlana Bogomolova puutrükitehnikas taies "Inimloomus"

Asukoht: Luua metsanduskool

Maksumus: 13 500 eurot

Vahram Muradyan ja Svetlana Bogomolova "Inimloomus" Autor/allikas: rkas.ee

Laurentsiuse maal "Rex"

Asukoht: Tallinna majutushoone

Maksumus: 19 700 eurot

Laurentsius "Rex" Autor/allikas: rkas.ee

Karel Koplimetsa installatsioon "Mudelmootor"

Asukoht: Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õpilaskodu

Maksumus: 26 000 eurot

Karel Koplimetsa installatsioon "Mudelmootor" Autor/allikas: RKAS

Liisi Ördi maaliseeria "Küüvits"

Asukoht: Järvamaa kutsehariduskeskus

Maksumus: 27 000 eurot

Liisi Örd "Küüvits" Autor/allikas: rkas.ee

Rait Präätsa pannoo "Maja"

Asukoht: Tartu Riia tänava administratiivhoone

Maksumus: 30 000 eurot

Rait Prääts "Maja" Autor/allikas: rkas.ee

Mall Nukke maaliseeria "Valgus"

Asukoht: Valga politseihoone

Maksumus: 32 300 eurot

Mall Nukke "Valgus" Autor/allikas: rkas.ee

Margus Tammiku ja Eva Undi installatsioon "Kärajad"

Asukoht: Rapla riigimaja

Maksumus: 45 200 eurot

Margus Tammik ja Eva Unt "Kärajad" Autor/allikas: rkas.ee

Vahram Muradyani ja Svetlana Bogomolova installatsioon "Teadmiste värvid"

Asukoht: Paide riigigümnaasium

Maksumus: 52 200 eurot

Vahram Muradyani ja Svetlana Bogomolova "Teadmiste värvid" Autor/allikas: rkas.ee

Jass Kaselaane ja Art Allmägi skulptuur "Tasakaal"

Asukoht: Jõhvi sõjaväelinnak

Maksumus: 63 810 eurot

Jass Kaselaane ja Art Allmägi "Tasakaal" Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Margus Tammik ja Eva Undi fotokollaaž "Elu ätsed"

Asukoht: Saaremaa gümnaasium

Maksumus: 65 000 eurot

Margus Tammik ja Eva Unt "Elu ätsed" Autor/allikas: rkas.ee

Jass Kaselaane mosaiikpannoo "Lennu eel"

Asukoht: Tabasalu riigigümnaasium

Maksumus: 65 000 eurot