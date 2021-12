Hiina nõuab jalgpallikoondise liikmetelt tätoveeringute eemaldamist

Hiina jalgpallikoondise mängijad peavad eemaldama kõik olemasolevad tätoveeringud ning uute tegemine on rangelt keelatud, teatas teisipäeval riigi spordiamet.

"Neil, kellel on tätoveeringud, on soovitatud need eemaldada," ütles spordiamet oma avalduses. "Eriolukorras tuleb tätoveeringud treeningu ja võistluse ajaks kinni katta, seda ülejäänud võistkonna nõusolekul."

Samas lisati, et alla 20-aastaste koondisel ja veel nooremate omadel on kategooriliselt keelatud võtta mängima tätoveeringutega noori.

Spordiameti avaldusele järgnes aktiivne kommenteerimine sotsiaalmeedias.

"Kas me peaksime kohe paika panema, et ainult partei liikmed võivad jalgpalli mängida?" küsis üks pahane fänn sotsiaalmeediaplatvormil Weibo.

"Kas me valime hea jalgpallimängija või pühaku?" küsis teine.

Hiina jalgpalliliit on viimastel aastatel andnud rahvuskoondise mängijatele korralduse katta tätoveeringud kinni ning saatnud nooremad jalgpallurid sõjaväelaagritesse õppustele või marksistliku mõttekasvatuse kursustele.

See on kaasa toonud fännide kurtmist, et mõeldakse rohkem poliitikale kui spordile.

Eelmisel aastal jäeti ära üks naiste ülikooli tasemel jalgpallimatš pärast seda, kui mängijatele öeldi, et värvitud juuksed on keelatud.