Venemaa rünnakus Zaporižžjale sai vigastada 50 inimest

Rünnak tabas Kosmitšnõi linnaosas asuvat kortermaja, ütles Zaporižžja oblasti sõjaväevalitsuse kohusetäitja Mõhhailo Semikin. Kahjustada said kolme korruse korterid ning teisel ja kolmandal korrusel puhkesid tulekahjud.

Ukraina riikliku päästeteenistuse teatel päästsid päästjad rünnaku järel korteritesse lõksu jäänud 17 inimest. Hoone korterites ja lähedal asuvas autos puhkesid tulekahjud. Vene rünnak kahjustas ka teise viiekorruselise elumaja kortereid ja fassaadi.

Väljaande Suspilne andmetel tabasid linnaosa kortermaju kaks Venemaa raketisüsteemi Tornado-S raketti.

Kohalikud võimud teatasid samuti, et päästeteenistuse Cobra töötaja hukkus, kui talle kukkus peale betoonplaat. Päästja koristas parasjagu Venemaa rünnakus kahjustada saanud hoone rususid.

Päästeteenistuse psühholoogid osutasid abi 31 elanikule, sealhulgas kahele lapsele.

Pääste- ja otsingutööd kahjustada saanud kortermajade juures on lõpetatud ning linna töötajad on alustanud taastamistöödega, teatas reedel Ukraina kaitseministeeriumi väljaanne ArmyInform.

Rünnak toimus ajal, mil Vene väed püüavad kehtestada Zaporižžjale logistilist blokaadi, mis võib sillutada teed edasitungile Dnipro linna suunas, rääkis Ukraina 7. õhudessantkorpuse ülem Jevhen Lassitšuk 10. novembril avaldatud intervjuus.

Samal ajal kasvab surve Ukraina kaitsele Zaporižžja oblastis, millest umbes 75 protsenti on DeepState'i territoriaalsete andmete järgi Venemaa vägede okupeeritud.

Lassitšuki sõnul võib Venemaa püüda avada Zaporižžja oblastis uut pealetungisuunda, sundides Kiievit suunama sinna vägesid Donetski oblastist. Seal on Venemaal olnud raskusi Ukraina tugevalt kindlustatud linnade vallutamisega.

Lassitšuk hoiatas, et Zaporižžja kaotamine oleks võrreldav Donbassi kaotamisega.