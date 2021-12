Valge Maja kaitseb haigustunnusteta inimeste karantiini lühendamist

Viiepäevane karantiinisoovitus kehtib inimestele, kelle infektsioon oli juba algul asümptomaatiline või sümptomid on kadunud viiendaks päevaks. Kriitikud leiavad, et soovitusse tuleb lisada ka negatiivse testi sooritamine.

Walensky sõnul lühendati perioodi, et vähendada personalipuudust haiglates.

"Lubage mul selgeks teha, et seisame kahe aasta jooksul kogutud informatsiooni õlgadel. Jätkame ka iga päev omikroni variandi kohta õppimist," ütles Walensky.

"CDC ei soovita enne isolatsioonist lahkumist negatiivse testi sooritamist, sest teadlased pole kindlad, et kiirtestid näitavad hästi nakatumist ja PCR-testid võivad anda positiivseid tulemusi mitme kuu jooksul. Me teame, et valdav osa viiruse levikust toimub esimese viie päeva jooksul. Kui inimene suudab end esimese viie päeva jooksul isoleerida, siis ta peaks seda kindlasti tegema. Pärast viit päeva isolatsiooni peavad inimesed kandma ka viis päeva maski," ütles Walensky.

Mitu nakkushaiguste eksperti aga kritiseerisid uusi juhiseid. Browni ülikooli dekaan Ashish Jha ütles, et kiirtestid tagavad lisakindluse enne isolatsioonist lahkumist.

"CDC soovitus oleks pidanud isoleerimise lõpetamise korral sisaldama ka negatiivse kiirtesti sooritamist. Kiirtestid on õige kasutamise korral suurepärased," ütles Jha.

Enamik testitootjaid väidab, et nende kiirtestid töötavad endiselt omikroni variandi tuvastamisel.

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) teatas teisipäeval, et mõned kiirtestid võivad omikroni variandi tuvastamisel olla vähem tundlikumad. FDA ei toonud välja konkreetset testitootjat. Agentuur soovitas ka jätkata kiirtestide kasutamist.

"FDA ei taha, et ameeriklased loobuksid kiirtestide tegemisest, vaid soovis olla läbipaistev," ütles Walensky.

"Asjaolu, et tundlikkus omikroni variandi tuvastamise puhul võib olla mõnevõrra väiksem, ei muuda kiirtestide eeliseid ja kasulikkust erinevates tingimustes. FDA tahtis olla läbipaistev, nad rõhutasid, et kiirtestide kasutamine on endiselt oluline," ütles ka Valge Maja meditsiininõunik Anthony Fauci.

Fauci kommenteeris ka omikroni variandi levikut ja selle mõju ühiskonnale.

"Uute juhtumite arv on viimase 14 päeva jooksul kasvanud 126 protsenti, hospitaliseerimiste arv 11 protsenti. Need andmed on julgustavad, kuid siiski veel esialgsed. Siiski kõik märgid viitavad, et omikroni tüvi on leebem kui delta variant," ütles Fauci.