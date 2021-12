Marin: Soome peab säilitama võimaluse taotleda NATO liikmelisust

"Säilitame võimaluse taotleda NATO liikmestaatust. Peame seda valikuvabadust hindama, see puudutab riigi õigust otsustada oma julgeoleku üle," ütles Marin.

"See on Euroopa julgeoleku aluseid, mis on kirjas OSCE põhimõtetes. Näitame, et õpime minevikust. Säilitame oma manööverdamisruumi," lisas Marin.

Soome valitsus teatas detsembris, et riik ostab USA-lt 64 F-35 hävitajat. Soome relvaost mõjutab kogu Euroopa julgeolekut. Uued hävitajad on kõige kallim relvaost Soome ajaloos. Üks F-35 maksab vähemalt 120 miljonit dollarit.

Niinistö: Soome võimalused NATO-ga liitumiseks on endised

Soome presidendi Sauli Niinistö sõnul on võimalused NATO-ga liitumiseks endised ja Soome enda kätes.

"On loomulikult täiesti meie kätes, mida me teha otsustame, mingeid piiranguid pole," lausus president reedel rahvusringhäälingu Yle hommikutelevisiooni intervjuus.

Niinistö sõnul arutles ta sama hiljutises telefonivestluses Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. "Ütlesin selgelt, et meie seisukoht on, et austame suveräänsust ja otsustame loomulikult ise selle üle, mida ma teeme. Hoiame avatuna võimalust taotleda NATO liikmesust ehk sõjalist liitumist ja on NATO ülesandeks otsustada, keda liikmeks võetakse."

Niinistö meenutas ka, et NATO peasekretär Jens Stoltenberg kinnitas mõned kuud tagasi, et allianss jätkab avatud uste poliitikaga.

"Minu arvates on see Soome seisukohast väga selge olukord ning ma ei usu sugugi, et neis läbirääkimistes nii USA kui NATO-ga toimuks liikmeks saamise peatamine," ütles Niinistö. "Hoiame oma manööverdamisruumi alles."