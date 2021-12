Times: Taliban käskis mannekeenidel pead maha lõigata

Mannekeenide peade eemaldamise käsu andis Afganistani "pahede ennetamise ja vooruse edendamise" ministeerium.

Ministeeriumi kõrge ametnik Aziz Rahman kirjeldas mannekeene kui kujusid, ja väitis, et neid kummardati. Rahmani sõnul on see islami seaduste järgi keelatud, vahendas The Times.

"Käskisin pead eemaldada, kui poeomanikud seda määrust rikuvad, siis karistatakse neid karmilt," ütles Rahman.

Kohalikud ettevõtjad aga kritiseerisid Talibani uut määrust. "Kasutame mannekeene riiete eksponeerimiseks. Seda tehakse kõikides riikides, ka islamimaades," ütles Herati ärimees Mehtan Azizi.

"Pahede ennetamise ja vooruse edendamise" ministeerium on Afganistani riigiasutus, mis vastutab islamiseaduste järgimise eest. Ministeerium loodi kohe pärast Talibani võimule tulekut ja see asendab eelmise Afganistani valitsuse naisteministeeriumit.

Afganistani naisteministeerium asutati 2001. aastal. Ministeeriumi eesmärk oli tagada afgaani naistele kodanikuõigused ja kaitsta neid diskrimineerimise eest.