Narva elanikud taotlevad ühe kvartali ajaloolist taastamist

Teises maailmasõjas hävinud Narva vanalinna taastamisest on räägitud aastakümneid ja vahepeal isegi loobutud, sest tegemist on ülimahuka ja kuluka ettevõtmisega. Nüüd on vanalinna ühe kvartali ülesehitamiseks aga kogutud üle tuhande allkirja ja linn on valmis detailplaneeringut algatama.

Hoonestuseks pakutav kvartal asub raekoja vahetus läheduses ja moodustab veidi üle kümne protsendi kogu vanalinna territooriumist. Enne sõda olid seal rikaste kaupmeeste majad, praegu on krundil vaid lagunev lasteaiahoone.

Petitsiooni algatajad on veendunud, et 16 hoone taastamiseks ei pea maksumaksja raha kulutama.

"Olen tööasjus palju suhelnud tõeliselt rikaste inimestega. Olen veendunud, et kogu maailmas leidub vähemalt 16 inimest, kellel on piisavalt raha, et eraldada neist väikese osa ajaloolise jälje jätmiseks, sealhulgas ka vana-Narvale," ütles Narva tööstuspargi juht Vadim Orlov.

Petitsiooniga nõutakse linnale kuuluvale krundile detailplaneeringu algatamist. Linnavõim algatusele kätt ette ei pane.

"See üks kvartal ja katsetamine ja selle idee läbimängimine tundub mulle siiski pigem mõistlik. Me näeme siis selle kvartali põhjal, kas sellisel vanalinna maketeerimisel on mõtet, kas on huvilisi. Eks kõige suurem oht on alati, et mis nendes vanades majades olema hakkab," kommenteeris Narva linnapea Katri Raik.

Petitsiooni algatajad näeksid taastatud vanalinna kvartalis kohta korralikule hotellile, restoranile ja kortermajadele. Kuid kõige tähtsam oleks sõja tekitatud haavadest vabanemine.

"See haav Narva kehal on ikka veel olemas. Kui ta lõpuks paraneb, siis vabaneb

Narva Teise maailmasõja koledusest, mida võib siiani aimata haigutavatest

tühemikest Narva linnamaastikul," ütles Narva giid Aleksandr Openko.

Narva vanalinna ühe kvartali ülesehitamine võiks esialgseil hinnanguil maksma minna umbes 16 miljonit eurot.