Signe Kivi: Narva tankist ja Vana-Narva maketist

Pilt räägib rohkem kui tuhat sõna, aga kardan, et Narva linna endisest hiilgusest ei ole praegused tankikummardajad midagi kuulnud ja et nad pole isegi mitte Vana-Narva maketti näinud. Pole siiani ka mina, kirjutab Signe Kivi.

Me räägime palju Narvast ja sealsest tankist, mis paljudele linna uusasukatele on - kuulates intervjuusid ja lugedes kirjutisi - "meie linna sümbol, identiteet ja osa ajaloost" ja millel ometigi ei ole selle linna ega ka selle hävitamisega ( eelnimetatutele siis vabastamisega) mitte mingisugust seost.

Aga seda, mis on Narvaga otseselt seotud, mida peaks teadma ja nägema iga Narva ja Eesti elanik – mõtlen siin tubli kohaliku entusiasti Fjodor Šantsõni meisterdatud vana Narva maketti – seda pole niisama lihtsalt võimalik ka praegu Narvas imetleda.

Eelmisel suvel Narva muuseumi linnust külastades olin pettunud, et maketti seal ei eksponeeritud. Asja lähemalt uurides sain kodulehelt teada, et makett on linna endises mööblikombinaadis ja et selle külastamiseks tuleb aeg kokku leppida. Helistasin. Küsiti, mitu inimest on vaatamisest huvitatud ja lubati ühendust võtta. Veidi aja pärast saimegi kuulda, et kuna meid on kolm, tuleks maksta 60 eurot ja kindlasti öelda täpne saabumisaeg. Loobusime, küll mitte raha pärast.

Eelmisel nädalal otsustasin, et nüüd on aeg uuesti minna. Olen endist Narvat imetlenud vanadelt fotodelt ja kroonikakaadritest, aga siiski ammu soovinud valusat tõde oma silmaga tema miniatuurses terviklikkuses näha. Näha seda Narvat, mis võiks olla ja peaks olema pärast sõda Narva saabunud elanikele tõese mineviku sümbol tanki asemel.

Rongipilet ostetud, vaatasin igaks juhuks muuseumi kodulehte. Seal seisis: "Tehniliste probleemide tõttu ei ole võimalik vana Narva maketti külastajatele näidata, vabandame!"

Ausalt öeldes olin ja olen päris vihane.

Me juurdleme ja arutame, kuidas sai nii juhtuda, et kolmekümne iseseisvusaasta jooksul on Narva uuselanikud, nüüdseks terve elu Eestis elanud inimesed kinni nõukogude ajas ja komberuumis, aga selle linna ajaloo üht haaravamat näidet ei suuda me ise väärikalt eksponeerida.

Pilt räägib rohkem kui tuhat sõna, aga kardan, et Narva linna endisest hiilgusest ei ole tankikummardajad midagi kuulnud ega isegi mitte sedasama maketti näinud. Pole siiani ka mina.

"Pärimise peale vastab kontaktisik taas, et maketti saab näha ainult ettetellimisel ja et nii on juhtkond otsustanud ja selle kohta on olemas ka käskkiri."

Narva muuseumi kodulehel nüüd enam hoiatavat keeldu ei leia, aga järjekorras juba kolmanda katse ja pärimise peale vastab kontaktisik taas, et maketti saab näha ainult ettetellimisel ja et nii on juhtkond otsustanud ja selle kohta on olemas ka käskkiri.

Muuseumi endises mööblikombinaadis avatud näitust tutvustavas tekstis on muuhulgas rõhutatud: "Endisaegne tähesära ja kadunud aegade igatsemine ei aita Narvat. Küll aga saame sellest kogemusest tuleviku jaoks õppida. Narva vajab tulevikku rohkem kui minevikku!"

Nojah.

Mulle jääb arusaamatuks, miks on ühe olulise ajaloolise artefakti eksponeerimine ja vaatajatele nähtavaks tegemine nii keeruline? Kas tõesti ei leidu restaureeritud Narva linnuses või lausa kesklinnas sellele väärikat avalikku kohta, kuhu saaksid huvilised koguneda ja mille juures, miks mitte, saaksid pruutpaarid end pildistada lasta?

Ehk pakub mõni ärksam ettevõtja abi või jääb tegusal linnapeal - loodetavasti pärast rahumeelset tankioperatsiooni - aega olevikuprobleemidega, sealhulgas vana Narva maketi eksponeerimisvõimalustega tegeleda. Hoian pöialt!