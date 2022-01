General Motorsi edulugu USA suurima automüüjana lõppes

Esikoht kuulub nüüd Jaapani Toyotale, mis müüs eelmisel aastal üle 2,3 miljoni sõiduki ehk 10 protsenti aasta varasemast rohkem.

Detroidi ettevõte on olnud USA automüüja number üks alates 1931. aastast ja lubas, et taastab selle positsiooni.

"Toyota asemel ei kiirustaks ma loosingiga "We're No 1" ("Me oleme number üks" - toim.), ütles GM-i pressiesindaja Jim Cain.

GM müüs eelmisel aastal ligikaudu 2,2 miljonit sõidukit, peamiselt maastureid.

GM-i esindaja sõnul pidurdas autode müüki üleilmne pooljuhtide puudus. Toyotat on kiipide nappus vähem mõjutanud kui mõnda teist autotootjat tänu otsusele koguda pärast 2011. aasta maavärinat ja tsunamit varusid.

Ford, General Motors ja Chrysler andsid kunagi 90 protsenti kogu USA autode müügist. Ka nende müüginumbrid on langenud.