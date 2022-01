WSJ: Sony plaanib siseneda elektrisõidukite turule

Jaapani elektroonikafirma Sony teatas kolmapäeval, et loob spetsiaalse autoüksuse osakonna. Analüütikute hinnangul plaanib Sony siseneda elektrisõidukite turule.

Sony tegevjuht Kenichiro Yoshida teatas sel nädalal Las Vegase elektroonikamessil, et firma asutab tütarfirma Sony Mobility. Sony aktsia hind tõusis seetõttu 4,5 protsendi võrra, vahendas Financial Times.

Yoshida esitles ka uut Sony elektrisõiduki prototüüpi. Las Vegase teadaanne näitas, et Sony kavatseb müüa sõidukeid oma kaubamärgi alt, selle asemel, et tarnida tehnoloogiat teistele autofirmadele, hindas The Wall Street Journal.

Elektrisõidukite turul kasvab konkurents. Turuliider Tesla konkureerib traditsiooniliste autofirmadega. Peaaegu kõik autofirmad tahavad laiendada oma elektrisõidukite pakkumist.

Elektrisõidukitel on vähem mehaanilisi osi kui sisepõlemismootoritega sõidukitel. Elektrisõidukid sõltuvad rohkem tarkvarast, see muudab elektroonikafirmadel lihtsamaks turule sisenemise.

Taiwani elektroonikafirma Foxconn plaanib samuti siseneda elektrisõidukite turule. Oktoobris tutvustas firma kolme elektrisõiduki prototüüpi.