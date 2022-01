Erki Urva loobub Nordica juhtimisest

"Kui ma läksin ettevõttesse tööle, siis ma läksin tööle Nordic Aviation Groupi, mis koosnes emaettevõttest ja tütarettevõttest. Nüüd on aga asjad muutunud niimoodi, et võib-olla see emaettevõtte roll on muutunud, oluliselt vähenenud, ja samal ajal tütarettevõte on palju suuremaks kasvanud. Juba seal tekkis teatud huvide konflikt," põhjendas Urva ERR-ile oma lahkumisotsust.

Teise põhjusena tõi ta esile valitsuse otsuse moodustada üks lennunduskontsern, millega samuti kõik muutub.

"Kui tahetakse ettevõtet hakata ette valmistama tulevaseks erastamiseks, siis oleks mõistlikum, et selliste asjadega tegeleksid uued inimesed," ütles Urva.

Ta lisas, et Nordical läheb majanduslikus mõttes hästi.

"Võib eeldada, et ettevõtte konsolideeritud majandusaasta tulemus eelmisel aastal saab olema plusspoolel ehk kasumis, mis on suhteliselt haruldane. Jah, me saime riigiabi ja me oleme seda riigiabi ka kulutanud, aga meil on raha ka piisavalt alles. Meil pole plaanis minna kelleltki täiendavaid vahendeid küsima," ütles Urva.

Ta põhjendas ka, miks ei ole Nordical võimalik oma nime ja värvidega Tallinnast kommertslende teha: "Me ei tohi riigiabi vahendite arvelt hakata doteerima või subsideerima mingeid liine. Me ei näe võimalust hakata Tallinnast kasumlikult lendama, selles see asi ongi."

Samas kinnitas ta, et omaniku ehk riigi ootus on kogu aeg olnud, et Nordica võimalusel ja vajadusel suudaks ka Tallinnast lennata. Seetõttu ehitas ettevõte pärast Poola LOT-ist lahkulöömist üles oma kommertsplatvormi, et tehniline võimekus selleks olemas oleks.

Samas lisas Urva, et kui riik peaks Nordica erastama, ei pruugi uuel omanikul enam huvi Tallinnast lendamise vastu üldse olla.

"Kui läheb erastamiseks, siis müükase maha kõik, mitte aga üksikuid elemente sellest grupist," täpsustas ta.

Erki Urva juhtis aastatel 2002–2005 Nordica eelkäijat Estonian Airi. Aastail 2012–2015 oli ta sama ettevõtte nõukogu liige.

Valitsus otsustas Nordic Aviation Group AS-i (Nordica) asutamise 25. septembril 2015 pärast Estonian Airi tegevuse lõppu. Ettevõte kuulub riigile, ent Eestist ei lenda. Nordica ärimudel on ehitatud hanke korras rahvusvaheliste kommertslendude tegemisele. Lisaks emaettevõttele kuuluvad kontserni Nordica tütarettevõtted Regional Jet OÜ, mis pakub allhanget Xfly brändi alt, ja Nordic Aviation Advisory OÜ.