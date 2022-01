Meedia: üks NATO välja saadetud luuraja on Eesti päritolu

Smuško saab hästi läbi Venemaa juhtkonnaga, tal on sõpru kõrgetel kohtadel, vahendas EUobserver.

Smuško on lõpetanud Moskva mainekas sõjaväe ülikoolis (VUMO) võõrkeelte instituudi. Ta on väljaande teatel alampolkovnik Venemaa sõjaväeluure (GRU) teenistuses.

Enne Brüsseli komandeeringusse minekut oli Smuško kaitseminister Sergei Šoigu isiklik tõlk. Smuško töötas tõlgina ka Venemaa kindralstaabi ülema Valeri Gerassimovi juures. Sama tööd tegi ta veel endise kaitseministri Anatoli Serdjukovi juures.

Smuško andis 2015. aastal intervjuu Venemaa meediale, kus ta kommenteeris oma lähedasi suhteid Šoiguga.

"Sellise töö puhul on kõige tähtsam vastastikune mõistmine. Temaga on lihtne töötada. Istun alati temast vasakul. Tihti tuleb tõlkida erinevaid ütlusi ja vanasõnu. Olen selleks alati valmis, loomulikult ei saa alati kõiki vene kõnekäände tõlkida inglise keelde," ütles Smuško.

Smuškoga koos lahkus Belgiast ka tema naine Nina, kes on samuti seotud Venemaa kõrgema juhtkonnaga. Smuško abikaasa on samuti VUMO vilistlane, tal on kapteni auaste. Ta on töötanud varem tõlgina Indoneesias, Malaisias ja Venezuelas. Kõik riigid on Venemaa relvaekspordi partnerid.