Viljandi viib Jaak Joala monumendi praegusest asukohast minema

Novembris tööle asunud Viljandi linna valitsuskoalitsiooni eesmärk oli teiste teemade kõrval ka Joala kuju küsimusele lahendus leida. Esimese sammuna kohtusid linnavolikogu esimees Helmen Kütt ja linnapea Madis Timpson Jaak Joala lese Maire Joalaga.

Kohtumisel selgus, et Maire Joala on endiselt seisukohal, et laulja monument erineb sellest, millele tema oma nõusoleku andis ning sellisel kujul seda eksponeerida ei tohiks. Nii linnapea kui linnavolikogu esimees leiavad, et Viljandi linnal ei sobi hakata laulja lesega kohut käima.

"Nagu ma olen öelnud, siis mina Maire Joalaga kohtusse minna ei plaani, sest see on mulle inimlikult vastuvõetamatu," ütles linnapea Madis Timpson, "Mul on kahju, et eelmise aasta jooksul ei suutnud MTÜ Meie Viljandi lahendust leida. Mõistlik oleks aga sellele saagale nüüd joon alla tõmmata."

Viljandis lumme mattunud kast, milles on Jaak Joala kuju Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Võttes arvesse asjaolu, et Jaak Joala monumendi püstitamise protsess on tõmmanud Viljandile negatiivset tähelepanu, samuti hinnates, et kuju jätkuv varjamine linnaruumis pole otstarbekas, otsustas Viljandi linnavalitsus monumendi praegusest asukohast ära viia.

Kuju teisaldatakse Timpsoni kinnitusel selle nädala jooksul jälgides, et see demonteerimise ning transpordi ajal kahjustada ei saaks ning viiakse hoiule Viljandi Linnahoolduse ruumidesse ajani, mil selgub kuju edasine saatus.

Viljandi koalitsioon pole siiski maha matnud ideed Jaak Joala mälestust mõnel teisel viisil Viljandis, tema sünnilinnas, tähistada.