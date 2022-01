Esimest korda ajaloos siirati inimesele sea süda

Operatsiooni tegi Marylandi meditsiiniülikooli meeskond. Haige südamega mehele siirati geneetiliselt modifitseeritud sea süda, mis on esimene sellelaadne operatsioon, vahendas uudisteagentuur Reuters.

57-aastasele David Bennettile oli südamesiirdamine viimane võimalus. "Tean, et see on pimedas kobamine, kuid see oli minu viimane valik," ütles Bennett ülikooli avalduses päev enne operatsiooni.

Kui kõik läheb hästi, loodavad teadlased, et sea organid leevendavad doonororganite põuda.

"See oli läbimurdeline operatsioon ja viib meid sammu lähemale organipuuduse kriisi lahendamisele. Lihtsalt pole piisavalt inimese südamedoonoreid, mis vastaks pikale potentsiaalsete vastuvõtjate nimekirjale," ütles dr. Bartley Griffith, kes sea südame siirdas.

Üleriiklikus nimekirjas ootab ligi 110 000 ameeriklast ning iga aasta sureb 6000 patsienti enne doonororgani leidmist.

"Oleme ettevaatlikud, kuid ka optimistlikud, et esimene sellelaadne operatsioon maailmas annab uue valikuvõimaluse patsientidele tulevikus," lisas Griffith.

Ülikool sai operatsiooni jaoks eriloa USA Toidu ja Ravimiametilt enne aastavahetust.

Bennettile siirdatud südame andis Virginias asuva Revivicor, mis on regeneratiivse meditsiini ettevõte.

Enne operatsiooni eemaldati sea südamest kolm geeni, mida on varem seostatud organi tõukumisega. Lisaks sisestati sea genoomi kuus inimgeeni, mida seostatakse immuunsüsteemi heakskiiduga. Teadlased kustutasid ka sea geeni, et välistada sea südamekoe kiiret kasvu.

Maailmas uuritakse veel, kas oleks võimalik siirata inimesele sea neere, maksa ja kopse.