Fauci: väga nakkav omikron leiab üles peaaegu kõik

"Omikron oma erakordse ja enneolematu ülekandevõimega leiab lõpuks peaaegu kõik. Mõned vaktsineeritud, võib-olla paljud neist, nakatuvad, kuid väga tõenäoliselt läheb neil, välja arvatud mõned erandid, suhteliselt hästi. Seevastu need, kes pole vaktsineeritud, põevad raskemini", ütles Fauci Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuses esinedes.

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste andmetel on enam kui 62 protsenti riigist vaktsineeritud, kuid ainult 23 protsenti on täielikult vaktsineeritud ja saanud ka tõhustusdoosi.

Fauci kommentaarid tulid vastuseks küsimusele, kas pandeemia on jõudnud uude faasi. See saabub siis, kui kogukonnas on piisavalt kaitset ja ravimeid, ütles ta ja lisas: "Võime olla praegu selle lävel. COVID-19 likvideerimine on ebareaalne ning koroonaviiruse omikron-variant leiab oma enneolematult tõhusa levimisega praktiliselt igaühe."

Ta märkis, et koroonaviirust ei saa kuidagi välja juurida, arvestades selle nakkavust, kalduvust muteeruda uuteks variantideks ning suurt vaktsineerimata inimeste hulka.

Teisipäeval saavutas Covid-19 tõttu hospitaliseeritud USA patsientide arv rekordiliselt kõrge taseme. USA haiglates viibis teisipäeva seisuga Covid-19-ga üle 145 900 inimese – see arv ületab 2021. aasta jaanuari keskpaiga eelmist kõrgpunkti (142 246 Covid-patsienti) ja on peaaegu kaks korda suurem kui kahe nädala eest.

Johns Hopkinsi ülikooli andmetel registreeriti Ameerika Ühendriikides viimase nädala jooksul keskmiselt üle 754 200 uue Covid-19 juhtumi päevas. See on umbes kolm korda suurem eelmise talve keskmisest tipust (251 987 juhtumit 11. jaanuaril 2021) ja 4,5 korda suurem kui delta tüve tipus (166 347 juhtumist 1. septembril).