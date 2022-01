NATO 1. alalise miinitõrjegrupi ülemaks sai Eesti mereväe ohvitser

Miinisadamas toimus juhtimise üleandmine Poola mereväelt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

NATO-l on kokku neli alalist mereväegruppi, mis rahu ajal viivad läbi õppusi maailma erinevates piirkondades.

Kaptenleitnant Ott Laanemets on olnud lähetuses NATO miinitõrjelaevastikus varem viiel korral.

Euroopa miinilaevad on enamasti tänaseks 30-40 aastat vanad. "Meie grupi laevad olid 30 või rohkem aastat vanad. Enamusel Euroopa laevastikest on plaanis oma alused välja vahetada. Poola laevastikul edeneb see hästi, me juba teeme seda. Me just juurutame uut Kormoran-klassi miinijahtijat ja tänavu peaks relvastusse võetama kaks uut sellist," rääkis NATO 1. alalise miinitõrjegrupi eelmine ülem kaptenleitnant Michal Dziugian.

Eesti kasutab Briti päritolu Sandown tüüpi miinijahtijaid. "Sandown'ide kered hakkavad vananema, küll aga on kõik meie kolm laeva läbi teinud võimeuuenduse. Võib öelda, et nad on maailma esirinnas, mis puudutab miinitõrjevõimet. Terves Euroopas käib tasahilju taasrelvastumine ja on suundumus miinitõrjes mehitamata vahendite poole," ütles kaptenleitnant Ott Laanemets.