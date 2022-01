Haiglates on 309 koroonaviirusega nakatunut

Koroonaviirusega 309 patsiendist 227 vajab haiglaravi raskeloomulise koroona tõttu. Nendest omakorda 176 ehk 77,5 protsenti on vaktsineerimata ja 51 ehk 22,5 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Haiglaravil patsientidest kolmanda astme intensiivravil on 21 ja neist juhitaval hingamisel 16 patsienti, ütles terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 40 uut haigusjuhtu.

Sule sõnul lisandus nii põhja- kui lõunaregiooni haiglatesse 20 patsienti, neist üheksa Lääne-Tallinna keskhaiglasse (põhjaregioon) ja kümme Narva haiglasse (lõunaregioon). "See kümme on kindlasti Narva suuruse haigla jaoks drastiliselt suur number," tõdes Sule.

Suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest: 58-aastane mees, 78-aastane naine, 80-aastane naine, 82-aastane mees ja 84-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1984 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 8987 testitulemust, millest 2104 osutus positiivseks.

Sule sõnul võib nädalavahetuse üle 2000 ulatunud nakatumisenumbrite põhjal öelda, et nakatumine suureneb veelgi, mis tähendab, et haiglaravivõimekust tuleb veelgi tõsta ja sellekohased plaanid on ka olemas.

"Meil on regioonisisese kiire eskaleerumis puhuks juba eelnevalt kokku lepitud, milline haigla millises olukorras tegutseb. Kui ma vaatan praegu, et millistes regioonides kõige suurem nakatumine on, siis kõige kõrgem nakatunute number on Harjumaal, mis on haiglaravi jaoks ja üldse haiguse pidurdamise jaoks kõige keerulisem stsenaarium, kuna siin on selgelt kõige rohkem inimesi," rääkis Sule.

"Ja praegu see tähendab seda, et kindlasti vaadatakse kõik plaanid veel korra üle ja ma olen päris kindel, et avame täiendavaid voodikohti," rõhutas Sule.

Küsimusele omikroni tüve leviku kohta haiglapatsientide hulgas vastas Sule, et seda spetsiaalselt ei uurita, kuna see on ravi seisukohalt ebaoluline, sest ravida tuleb ikka vastavalt patsiendi sümptomitele.

Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 137,9 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 194,6 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 1275 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 160.

Esmaspäevahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 343 677 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 61,9 protsenti.