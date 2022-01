Lutsar: massiline PCR-testimine pole meditsiiniliselt enam põhjendatud

Lutsar peab massilist PCR-testimist liiga kulukaks ja meditsiiniliselt põhjendamatuks. Selle asemel võiks piisata ka kodustest kiirtestidest.

"Me peame hakkama mõtlema, et meil pole lõpmatuseni raha. Praeguseks ajaks on need kodused kiirtestid ehk antigeeni kiirtestid üsna heaks muutunud. Praeguses olukorras, kus viirust on ühiskonnas palju, pole koduste antigeenitestide ehk kiirtestide ületegemine PCR-testiga vajalik. Antigeenitestid on odavamad, neid saab kodus teha, nii et kui tulemus on positiivne, ei pea kodust ära minema, et PCR-testi teha, inimene on vajaliku aja kodus, sõltumata sellest, kas või palju tal sümptomeid on," põhjendab Lutsar.

Ta toob näiteks Suurbritannia, kes on massilisest PCR-testimisest loobunud, ent sellele vaatamata suutnud praeguse viiruselaine ilma suuremate piiranguteta pidama saada. Samuti pole Suurbritannia võtnud kasutusele koroonapassi. Ka Soome on massilisest PCR-testimisest loobumas.

Lutsar möönab, et pudelikaelaks PCR-testidest loobumisel on EL-i koroonapass.

"PCR-testi tehakse praegu selleks, et tulemus läheks ametlikult kirja. See aga tundub olevat meditsiiniliselt väga vale: teeme testi ainult mingi paberi pärast. Testi peaks tegema, et haigega kõige optimaalsemalt tegelda, kas ta siis isoleerida või ravida, juhul kui ravi on olemas," ütleb Lutsar. "Probleemiks saabki rahvusvaheline koroonapass, seal võib probleem tekkida. Aga siseriiklikult oleks see korraldatav."

Abiks oleks, kui ametlikuks tõendamiseks piisaks kas kiirtestide tulemusest või siis asendataks PCR-testi nõue antikehade taseme mõõtmisega, mida peab heaks lahenduseks ka värskeim teaduskirjandus.

"Viimased artiklid näitavad, et neutraliseeruvad antikehad korreleeruvad hästi siduvate antikehadega ehk nendega, mida laboris määrata saab. Alates kindlast tasemest annavad antikehad hea vastupanu haiguse vastu. Milline on rakuline immuunsus, mis pärast vaktsineerimist jääb, vajab veel edasist uurimist," möönab Lutsar.

Viimastel päevadel on Eestis tehtud ööpäevas keskmiselt 10 000 PCR-testi. Ühe testi hind algab 45 eurost. Eesti kodanikele on testimine tasuta, kuid riigile läheb masstestimine maksma ca kaks-kolm miljonit eurot nädalas.