NATO sõjalaev saabus Läänemere piirkonda

NATO teatel viibib laev Läänemerel, et jälgida olukorda piirkonnas. "Me oleme kohal, et näidata kohalolekut ja solidaarsust kogu alliansi suhtes," teatas NATO.

NATO teatel on tegemist plaanilise lähetusega. HNLMS Rotterdam on mõeldud kopterioperatsioonideks.

Rootsi riigikaitsekolledži teaduri Magnus Christianssoni sõnul pole NATO laeva viibimine Läänemere piirkonnas haruldane. Tema sõnul on laeva saabumine seotud Euroopa praeguse julgeolekuolukorraga, kus Venemaa suurendab oma sõjalist tegevust Ukraina piiride lähedal.

"NATO kohaneb Venemaa agressiivsete ja ettearvamatute viisidega ning teeb Läänemerel rohkem koostööd Rootsi ja Soomega," ütles Christiansson.

Eelmisel nädalal sisenesid Läänemerele kolm Vene Põhjalaevastiku dessantlaeva. Rootsi suurendas seetõttu oma sõjalist valmisolekut Gotlandi saarel.

Venemaa on Ukraina piiridele koondanud väidetavalt 100 000 sõjaväelast ning USA ja teiste lääneriikide hinnangul võib lähiajal Ukrainat rünnata.