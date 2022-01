Tööstusettevõtjatel on keeruline leida uusi kohti energia kokkuhoiuks

Kuigi energiahindade tõus on tootjate omahinna üles löönud, on võimalused energia kokkuhoiuks tööstuses üsnagi piiratud.

Lehtmetallist tooteid valmistavas Inission Tallinn tehases hoitakse elektrit kokku nagu kodudeski – mittevajalik valgus kustutatakse, masinaid tühikäigul töötada ei lasta, kuid see kõik on pisku.

"Me ei saa panna tehast seisma ja praegu see hind tuleb endal koos klientidega lihtsalt ära süüa. Kui see jätkub pikemas perspektiivis, siis tahes-tahtmata hakkab see mõjutama väljamüügihindasid," lausus Inission Tallinna tehase juht Indrek Erin.

Üks võimalus on viia tootmine rohkem öötundidele, kui elekter odavam, kuid öösel on jälle tööjõukulud suuremad.

"See võimalus on ja mõned inimesed ka öösel töötavad, aga seda on raske teha, kuna töötajad ei eelista öist tööd päevasele. Päeval on ikka põhikoormus ja öösel natuke," ütles Erin.

Kokkuhoiuvõimaluste piiratust tõdeb ka laevaremonditehase BLRT juhtkond.

"Meil on keeruline praegu öelda, kui olukord muutub iga päev. Muidugi saab midagi ümber teha, tootmist saab korraldada öösel või nädalavahetusel, aga praegu ma ei näe, kuidas see aitaks pikaajaliselt," lausus BLRT Grupi juhatuse nõunik Roman Vinartšuk.

Sama räägib toiduainetetööstus.

"Oleme juba eelmisel aastal läbi teinud oma energiaressursi auditi ja selle tulemusel katlamajade juhtimissüsteemide automaatikat muutnud ja saavutanud päris hea taseme. Täna meil pole enam palju võimalusi, mida ette võtta," ütles Nordic Milk juhatuse liige Ülo Kivine.

Pikemas perspektiivis tahetakse kasutada rohkem rohelist energiat.

"Meil on plaanis lähiaastail luua Paidesse uus tootmisüksus, mille detailplaneering on jõudnud lõppfaasi. Seal me näeme katustel 100 protsenti päikesepaneelide kasutusvõimalust, kuid ühe hektari suurune päikespark katab meie ettevõtete energiatarbimisest kolm protsenti," ütles Kivine.

Elektrihinna kurku võib kaduda ka laevaremontijate plaanitud palgatõus.

"Meil on küll pikaajalised lepingud sõlmitud, oli plaan tõsta töötajate palkasid, aga kuidas see kõik nüüd välja kukub, on väga keeruline öelda," nentis Vinartšuk.