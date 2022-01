Plaanitav seadusemuudatus peaks fikseeritud elektripakettide hinda alla tooma

Riigikogus on juba järgmisel kuul kavas vastu võtta elektrituru seaduse muudatus, kus kodukliendil on võimalus elektrimüüjaga sõlmida leping mitmteks aastaks põhimõttel, mida pikem leping, seda soodsam elektri hind. Kuid sellisel juhul ei saa lepingut ennetähtaegselt ilma leppetrahvita üles öelda, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Täna on ju olukord selline, kus inimene teeb fikseeritud lepingu ja kui ühel hetkel on hind börsil - tõenäoliselt suvel - jälle odavam, siis ta saab sellest kohe loobuda. See jälle ei motiveeri müüjat pakkuma tarbijale võib-olla pikemat fikseeritud hinnaga lepingut. /.../ Selle muudatuse tulemusena on loodetavasti võimalik sõlmida elektrimüüjatel tarbijatega pikemaid lepinguid, mis annavad mõlemale poolele suurema kindluse," selgitas riigikogu majanduskomisjoni esimees Kristen Michal (RE).

Pikaajalise lepingu kõrval säilib ka praegune kord ehk sisuliselt tähtajatu ühekuulise etteteatamisega lepingu lõpetamine. Alexela juhi Aivo Adamsoni sõnul soosib see elektri ostjat, mitte müüjat.

"Elektri müüja peab justkui nagu ühte lepingu osa täitma tähtaja lõpuni ja teine osapool võib selle tegelikult ära katkestada ükskõik, millisel ajahetkel. See lihtsalt ei ole ka võrdne, see periood võiks olla ikkagi mõlemale poole kohustuslik," kommenteeris ta.

Peaminister Kaja Kallas ütles, et elektrimüüjate sõnul võimaldaks sellise kindluse andmine tuua fikseeritud pakettide hindu alla isegi paarikümne euro võrra megavatt-tunni kohta. Suurimal elektrimüüjal Eesti Energial on selline pakett veel loomisel.

"Selline muudatus võimaldab meil teha samasuguseid lepinguid nagu siiani oleme oma äriklientidele teinud - tuuleenergiat, pikaaegseid lepinguid, fikseeritud hinnaga - ka koduklientidele, mis toob hinna allapoole, kindlustab kodukliendile stabiilse hinna terve lepinguperioodi ajal. Ja tegelikult see annab tuuleparkide arendajatele selle kindluse, et nende toodangul on tarbija olemas," ütles Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.