Roberta Metsola valiti Euroopa Parlamendi presidendiks

Euroopa Parlamendi presidendiks kandideeris neli poliitikut. Lisaks Metsolale kandideerisid veel hispaanlanna Sira Rego, poolakas Kosma Zlotowski ja rootslanna Alice Bah Kuhnke. Metsola sai 458 häält. Teise koha sai Alice Bah Kuhnke, tema poolt hääletas 101 saadikut, vahendas euronews.

Aasta alguses suri Euroopa Parlamendi eelmine president David Sassoli. Sassoli valiti parlamendi presidendiks 2019. aastal. Tema ametiaeg oleks läbi saanud sel nädalal

Metsola on europarlamendi saadik alates 2013. aastast. Ta on nelja lapse ema. Mõned europarlamendi saadikud kritiseerivad Metsolat tema abordivastaste seisukohtade pärast. Maltal on abort endiselt ebaseaduslik.