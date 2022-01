Tartumaal märkas kohalik elanik pesukaru

Tartumaal Kambjas märkasid kohalikud puu otsas ronivat pesukaru. Samasuguseid juhtumeid on veel olnud paaril korral mõned aastad tagasi. Praegu loodavad asjatundjad, et tegemist oli kodust põgenud lemmikloomaga, samas on vaid aja küsimus, millal palju pahandust tegev pesukaru meil looduslikult siin pesitsema hakkab.