Üldise hinnatõusu taustal on Lõuna-Eestis vähenenud alkoholi müük

Kagu-Eestis COOP ketti kuuluva 16 toidukaupluse esindaja sõnul on alkoholi müük nende kauplustes jaanuaris vähenenud. Põlva valla sotsiaaltöötaja Gerti Karilaid-Vidderi hinnangul ei ole sotsiaalsete probleemidega inimeste hulgas suured elektriarved suurendanud alkoholi liigtarbimist.

"Viimaste nädalate jooksul alkoholi tarbimisega muutuseid tegelikult täheldanud ei ole, mida võiks siduda nende suurte energiaarvete saabumisega, et see oleks nüüd põhjustanud mingit suurenenud alkoholi tarbimist," rääkis ta "Aktuaalsele kaamerale".

Samuti on politseil aasta algus olnud tavapärase töökoormusega. "Praegu küll politsei pildis öelda ei saa, et nüüd selle hinnatõusuga pilt väga muutunud oleks. Samas see periood on väga lühike, et võib-olla peaks vaatama pikemat perioodi, kas siis hakkavad mingisugused muutused inimeste käitumistes tekkima või mitte," ütles PPA lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.

Võru ja Räpina vahel asub Leevi asula, kus kohalikus poes väidetakse, et viimastel nädalatel alkohkoli müük pole küll suurenenud. Pigem teevad inimesed oma ostud väga kaalutletult ja jälgitakse hoolikalt missuguseks on muutunud hinnad.

"Alkoholi müük oluliselt pole kasvanud, pigem just vähem on ostetud. Ostetakse ikka rohkem toiduaineid, tööstuskaupu," ütles Leevi poe juhataja Eneken Raudsaar.

Tema sõnul on inimesed hakanud rohkem pigem magusat ostma. "Magus teeb samamoodi meele rõõmsaks ja on tunduvalt odavam kui alkohol," ütles Raudsaar.

Ka kohalikud elanikud leiavad, et kõrged elektriarved ei pane rohkem alkoholi tarbima, vaid pigem hoitakse raha kokku.

"Ma usun, et maal hoitakse rohkem raha kokku, et saada leiba ja saada süüa. Ja mis jääb üle, see on tagavara lihtsalt, et saaks ära elatud siin maal," ütles Üllar.

"Mina elan emaga koos ja ema on täiskarsklane, meil seda probleemi ei ole üldse," sõnas Rein.