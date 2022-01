Uuring: Venemaa levitas Sputniku vaktsiini abil Euroopa Liidus valeinfot

Kaks aastat kestnud koroonakriisi vältel on Venemaa aktiivselt levitanud Euroopa Liidu suunal valesid. Ekspertide hinnangul on see üks põhjuseid, miks mõnes liikmesriigis pole vaktsineeritute hulk ületanud isegi 40 protsenti elanikkonnast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmapäeval Euroopa Parlamendis tutvustatud uuringu kohaselt oli üks selle vahend ka Vene vaktsiini Sputnik V otsekui imetabane tõhusus.

"Mõned narratiivid rääkisid, et tõhusam kui Pfizer, tõhusam kui kõik muud läänes leiutatud vaktsiinid, ja et tegelikult Baltimaades või läänes poliitiline eliit on Sputniku vastu, aga Sputnik on justkui päästja. Selliseid ja teisi veel väga paljusid narratiive levitatakse. Seda tehakse eesmärgiga tekitada ebausaldust, ebakindluse tunnet," selgitas Tartu ülikooli kaasprofessor Vladimir Sazonov.

Koostöös Mariupoli ülikooli teaduri Sergii Pahhomenkoga uuringu koostanud Sazonovi sõnul leidus ka narratiive, mille kohaselt oli viiruse taga USA ning selle pealt teenivad raha suured farmaatsiafirmad.

"Eesmärk on tekitada hirmu ja paanikat, ära kasutada erinevaid olemasolevaid hirme, erinevaid vandenõuteooriaid. Ja kindlasti üks nende eesmärk ongi lõhkuda ühtsust - Euroopa Liidu ühtsust näiteks. Ka riikide siseselt ära kasutada olemasolevaid hõõrumisi, kas etniliste või usuliste gruppide vastu," rääkis Sazonov.

Uuringu tellinud Euroopa Parlamendi saadiku Jaak Madisoni (EKRE) sõnul soovib ta sellega valgustada oma kolleege.

"Alati on oluline hoida mingeid teemasid fookuses, et see oleks ka tähelepanu all siin Euroopa Parlamendis teiste riikide esindajatele. Me räägime prantslastest, sakslastest, headest kolleegidest, kes võib-olla igapäevaselt ei puutu kokku väga spetsiifilise informatsiooniga, mis puudutab Venemaa tegevust," selgitas Madison.