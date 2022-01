Britid otsivad võimalusi Eestisse sõdureid juurde saata

Suurbritannia kaalub veel sadade sõjaväelaste saatmist Ukraina NATO-liiikmetest naabrite juurde, et Venemaad heidutada, kirjutab reedel The Times, viidates kaitseministeeriumiga seotud allikatele.

Britid juhivad Eestis 1200-liikmelist NATO lahingugruppi, kus on 830 briti sõdurit ja üle 300 prantsuse sõjaväelase. Poolas on 140 briti sõdurit.

Suurbritannia kaitseministeeriumis arutlusel olevate plaanide järgi otsib riik võimalusi suurendada neid missioone, saates kohapeale veel sadu lahinguvalmiduses sõdureid, kes saaksid lühikese etteteatamisega ümber paigutuda.

The Timesiga kõnelenud allikas ütles, et NATO on küsinud liitlastelt, kas on võimalik suurendada NATO missioone Balti riikides. "Riigid nüüd mõtlevad, mida nad teha saavad," lisas ta. Lähetuse ajakava kohta ütles allikas, et kui Vene väed peaksid mõne NATO liitlase lävepakule jõudma, on sõdurid kiiresti kohal.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kinnitas kolmapäeval CNN-ile, et kaalumisel on vägede suurendamine alliansi idapoolsetes riikides. Ta märkis, et selline teguviis saadaks Venemaale väga selge sõnumi.