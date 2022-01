Osa USA sõjalisest abist jõudis Kiievisse

Tegemist on esimese saadetisega 200 miljoni dollarilisest abipaketist Ukrainale, mille USA president Joe Biden detsembris heaks kiitis, vahendas BBC.

Esimese saadetise seas oli ka laskemoona eesliini kaitsjatele.

USA saatkond Kiievis märkis, et abisaadetis kinnitab USA kindlat pühendumust Ukraina suveräänsele õigusele end kaitsta.

"USA jätkab niisuguse abi andmist Ukraina relvajõududele, mil nad jätkavad Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmist Venemaa agressiooni vastu," kirjutas saatkonna esindaja Facebookis.

Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov tänas USA-d abi eest.

Sõjaline abi saabus Ukrainasse pärast USA välisministri Antony Blinkeni visiiti Kiievisse sel nädalal, mil ta hoiatas, et kui Venemaa tungib Ukrainasse, siis järgneb sellele karm vastus. Moskva on eitanud plaani Ukrainat rünnata. Reedel kohtus Blinken ka Venemaa välisministri Sergei Lavroviga.

Ka mitu teist riiki on lubanud Ukrainale sõjalist abi, nende seas Eesti. Sel nädalal said Balti riigid USA-lt loa tarnida Ukrainale Ameerikas toodetud relvi. Eesti saadab Ukrainale tankitõrjerelva Javelin rakette. Samuti tahab Eesti anda Ukrainale 122-millimeetriseid haubitsaid, kuid selleks pole nende kunagiselt omanikult Saksamaalt veel luba saadud. Suurbritannia teatas sel nädalal, et tarnib Ukrainale tankitõrjerakette.