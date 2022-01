Tartu üleminek ainult eestikeelsele õppele algab uuel õppeaastal

Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski tunnistas, et linnavalitsuse plaan kõigis koolides üle minna eestikeelsele õppele tekitas koolijuhtide seas sügisel segadust.

"Tõesti kui me võtaksime endale riikliku seadusest tuleneva eesmärgi 60 protsenti, siis me võiksime jalad laua peale panna ja öelda tehtud. Tartus sisuliselt see täna nii on," ütles Kaplinski ERR-ile.

Seega ongi linnavalitsus viimased kaks kuud direktoridega üheskoos eesmärke sõnastanud.

"Näiteks kui me võtame Annelinna gümnaasiumi, siis täna esimesse klassi minejad õpivadki eesti keeles, kõikides paralleelklassides. Puškini koolis see päris nii ei ole, seal on ka rohkem tuge vajavaid lapsi. Ühel juhul võib olla selleks mõõdikuks see, et kui meil on täieliku ja osalise keelekümbluse klassid, siis me liigume täieliku keelekümbluse klassidele kõikides paralleelides. Teisel juhul võib see olla, millise taseme eksami õpilased sooritavad haridusastmete vahetamisel," selgitas Kaplinski.

Annelinna gümnaasiumi direktor Hiie Asser ütleb, et nende põhikooli õpilastest pooled õpivad klassides, kus omakorda kuni pool õppetööst toimub vene keeles.

"Mõtleme, et eestikeelsele õppele lähevad üle kõik õpilased, vene keeles õpetatakse vene keelt emakeelena ja kirjandust. Järgmisest õppeaastast puudutab see üleminek reaalselt õppekorralduslikku muudatust umbes kolmes või neljas paralleelklassis. Umbes sada õpilast," ütles Asser.

Aleksander Puškini kooli direkor Alina Braziulene tõi välja, et riigi tuge on rohkem vaja. Näiteks ei ole piisavalt sobivad õppematerjale ja ka spetsialiste on vaja juurde palgata: "Logopeedi või eripedagoogi palk on sama, mis õpetajal – 1412 eurot kuus. Korrutame, aastas on 12 kuud pluss sotsiaalmaks. No vot kui suur summa tuleb välja, umbes 30 000!"

Sarnaste kulutuste jaoks tahab Kaplinski raha eraldada kevadel lisaeelarvega. Selleks analüüsib esmalt linnavalitsus lähikuudel koolide ettepanekuid ja soove.