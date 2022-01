2021. aasta naine on Katrina Lehis, noor naisettevõtja Kadri Tuisk

Võru kultuurimaja saalis, pärast traditsioonilist küünla süütamise tseremooniat kutsuti lavale Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liikmete välja valitud tiitli saajad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aasta nooreks naisettevõtjaks nimetati idufirma Clanbeat asutaja ja tegevjuht Kadri Tuisk.

"Naised on tegelikult väga mitmekülgsed tegelased. Neil on väga suur empaatiavõime näha neid probleeme, mis inimestele tegelikult probleeme tekitavad. Ja ühe eduka ettevõtte tegemisel ongi väga oluline märgata neid probleeme. Teiseks ma tooksin välja, et naised on läbi aegade pidanud perekondade eest hoolitsema ja tekitama harmoonilist õhkkonda. Ja tegelikult meeskond on ka üks suur perekond ja ma arvan, et motiveerida neid inimesi ja panna nad kõik üksteisega koos tööle, et kõik avastaksid oma potentsiaali, siin on naistel väga suur eelis," rääkis Tuisk.

Aasta naiseks nimetati epeevehkleja ja olümpiavõitja Katrina Lehis.

"Siin laval ka mainiti, et Eestis on hea tulla väikesest külast ja lüüa läbi ka naisena, siis tegelikult ma arvan sama. Kui on piisavalt tahtejõudu, on piisavalt kannatust ja sihikindlust, siis ma usun, et Eestis ei ole naisena ka spordis raske läbi lüüa. Seda näitab, ma arvan, ka meie suveolümpia," rääkis Lehis.