Endine rahvasaadik Jevgeni Murajev on kaitsnud Krimmi annekteerimist, kuulunud Janukovitši parteisse, ajanud Kremli poliitikat ning vedanud venemeelset telekanalit.

"Sõbrad, NATO ei too teie ellu midagi head ega majanduslikku edu. Ma kordan veelkord, see on vaid Ameerika Ühendriikide geopoliitiline malakas," on Murajev öelnud.

Brittide sõnul saab nukuvalitsuse läbisurumine Ukrainas selge vastuse.

"Seisame õlg õla kõrval, öeldes, et sellel saavad olema väga tõsised tagajärjed, kui Venemaa üritab sisse tungida või nukurežiimi kehtestada," lausus Suurbritannia asepeaminister Dominic Raab.

Murajev on brittide väited ümber lükanud ning Vene välisministeeriumi teatel on jutud Moskva plaanitavast nukuvalitsusest Kiievis järjekordne kinnitus sellest, et NATO liikmed kruvivad Ukraina ümber pingeid üles.

Samal ajal puhkes skandaal lääneliitlaste endi seas. Saksamaa mereväe viitseadmiral ütles Indias ajakirjanikule vastates, et Venemaa ei anna Krimmi kunagi tagasi ja et Putin vajab austust. See väljaütlemine viis Schönbachi vabandustest hoolimata päeva pealt ametist.