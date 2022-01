Vana-Kalamaja tänava renoveerimine Tallinnas algab kevadel

Tallinna linnaplaneerimise amet väljastas ehitusloa Vana-Kalamaja tänava uuendamisele, mis hõlmab ka jalakäijate ühendust üle Toompuiestee Nunne tänavale.

Rekonstrueeritava tänavaruumi pikkus on 1,1 kilomeetrit.

Ehitustöödeks kuulutab lähiajal Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet välja riigihanke. Ehitustöödega on kavas alustada kevadel ja need peaksid valmima sel aastal. Balti jaama ümbruse avaliku ruumi uuendamiseni on kavas jõuda järgmisel aastal.

Vana-Kalamaja tänavaruumi hakatakse uuendama 2017. aastal arhitektuurivõistluse võitnud töö "Kasvulava" alusel, mille on loonud arhitektuuribüroo Kavakava OÜ arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil ja Kristel Niisuke.

"Tegu on Kalamaja peatänavaga, mille tänavaruumi uuendamisel lähtutakse asumi atmosfäärist ja anda sellele kohalikku kogukonda toetav nägu. Oluliseks eesmärgiks on ka elanikele ja külalistele parema ühenduse võimaldamine Kalamaja asumi ja linnakeskuse vahel, tekitades vanalinnast mere äärde ja Lennusadamasse kulgeva selge kergliiklejate liikumistee. Toompuiesteest saab projekti realiseerumisel üle saama otse väljakult maa pealt," ütles Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

Lippuse sõnul kujundatakse Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimisega see inimestele mugavaks linnakeskkonnaks väljakute ja mitmekesise linnaruumiga, mis kutsub külastama seal tegutsevaid kohvikuid ja väikepoode.

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine on välisrahastusega projekt ning rahastamise tingimuseks on seatud, et ehitustööd peavad lõppema hiljemalt 2023.