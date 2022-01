Merilind: testimise korraldus tuleks üle vaadata

Viimase ööpäeva lisandus 5040 koroonaviirusega nakatunut. Haigussümptomitega inimesi on nii palju, et perearstid ei jõua kõigile aegsasti abi pakkuda.

Tavapäraselt levivad nakkushaigused nagu gripp jaanuaris hoogsalt, tänavu levib lisaks kulutulena ka koroonaviirus. Seetõttu tehakse perearstide telefonidele rekordarv kõnesid.

"Sellist olukorda nagu täna ei ole meil varem olnud. Vaatasin hommikul meie statistikat: on olnud päevi, kus on 1200 kõnet tulnud tervisekeskusesse sisse, täna kella 12 paiku on juba 2000 kõnet sisse tulnud, nii et oleme väga suures ülekoormuses," rääkis perearst Eero Merilind.

Enamus inimesi helistavad perearstikeskusesse sooviga saada koroonaviiruse testiks saatekiri. "Ülekoormuse lahenduseks oleks nende inimeste, kes ainult soovivad aega või saatekirja testimisele või avada-lõpetada haiguslehte, selle süsteemi automatiseerimine," sõnas Merilind.

Süsteemi muutmine on keerukas

Sellise süsteemi loomine paari nädalaga võimalik ei ole. Merilind ütles, et eeskuju võiks võtta Soomelt, kus testitakse vähem.

"Arstide seisukohalt tundub väga mõistlik, et kui inimene on haige, siis ta lihtsalt jääb koju. Kas alati peab testima, see olukord tuleb üle vaadata," rääkis Merilind.

Perearst Karmen Jolleri sõnul ei ole veel teada, kuidas omikroni tüvi mõjub riskirühmale, kellest paljud on vaktsineerimata. Seetõttu tuleb ka isolatsioonikohustuse muutmisega olla ettevaatlik.

Ka terviseameti hädaolukorra juht Urmas Sule rõhus ettevaatlikkusele ja märkis, et suurt korralduslikku muudatust hetkega teha ei saa.

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juhi Heli Paluste sõnul arutatakse, kuidas testimise korraldust muuta. "Keda on vaja testida, kuidas sellega seoses lahendada kõik tõendite küsimused ja muu piirangutega seonduv. Praegust olukorda arvestades tuleb siin tõenäoliselt muudatusi teha. See on lähipäevade-lähinädala küsimus," sõnas Paluste.