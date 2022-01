Tartu Holmi kvartali hoonestamiseks tärkas lootus

Holmi kvartalina tuntud Atlantise ümbruse tulevik otsustati arhitektuurivõistlusega aastal 2017. Seni on kavandi elluviimine takerdunud leige huvi ja erimeelsuste taha.

Möödunud nädalal kohtus linnavalitsus aga taas maaomanikega.

Tartu abilinnapea Gea Kangilaski avaldas lootust, et nüüd on kvartalile uus võimalus tärganud: "Selles mõttes on lootust, et omanikud soovivad edasi minna protsessiga. Esimese hooga tehakse ära kõik vajalikud eeluuringud, võetakse muinsuskaitse eritingimused välja. Siis saab otsustada, kuidas detailplaneeringut koostama hakata. Eeluuringute saab selgeks kui mitu korrust, kui suur ehitusmaht tegelikult igal krundil on."

Plaanidele on uue elu toonud tõik, et Margus Linnamäele kuuluv MM Grupp on oma maatükki müümas ettevõttele TFC Valdus.

TFC Valduse juhatuse liige Kaspar Kokk on optimistlik, et nende värske pilk tuleb kasuks.

"Hetkel seda aja perspektiivi ennustada on üsna keeruline. Kui me jõuaksime detailplaneeringu algatamiseni selle aasta numbri sees – ma arvan see on võrdlemisi optimistlik, aga loota ju võib," ütles Kokk ERR-ile.

Holmi kvartalis on ka riigile kuuluv maatükk, kuhu kunagi plaaniti riigimaja ehk ühte hoonet, kuhu koondada erinevad riigiteenused. Kuigi aastal 2019 jäi see plaan katki, siis on nüüd ringiga jõutud sisuliselt sama mõtte juurde tagasi.

Riigi Kinnisvara AS-i kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger selgitas: "Oma funktsioonilt ja ülesehituselt oleks see kindlasti riigimaja sarnane, aga me ei räägi täna sellest, et viiksime seda ellu riigimajade programmi raames. See perspektiiv ei ole kindlasti lähiaastatel. Pigem on see seitsme kuni 10 aasta perspektiiviga lahendus."

Maksu- ja tolliamet ning sotsiaalkindlustusamet, tõi Mäger näite asutustest, mis võiks Tartu kesklinnas ühise katuse saada. Siiski veel konkreetset plaani pole. Pigem on see üks võimalik lahendus Tartus paiknevate riigiasutuste hoonefondi vananemisele. Kokkulepitud eeluuringute tegemiseks kulub mitu kuud. Ehitamine on siiski mitme aasta kaugusel, ütles Mäger.