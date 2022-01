EELK aasta vaimulik on Kanepi Jaani koguduse õpetaja Margit Lail

Lail on 25 aastat kirikutööd teinud koguduseõpetaja. Ta on kaheksa lapse ema ja kolmekordne vanaema.

"Sellest ajast, kui Margit valiti Kanepi koguduse õpetajaks, on nad kogu perega asunud elama koguduse keskele Kanepisse. Oma isikliku ja pereeluga on ta kristlikuks eeskujuks oma koguduses ja kogukonnas laiemalt. Margitil on kokkuhoidev pere, kes on talle suureks abiks koguduse elus. Positiivse suhtumisega oma kogukonda on ta pälvinud inimeste usalduse," kirjeldasid Laili aasta vaimuliku tiitlile esitanud kaheksa vaimulikku.

Laili eestvõttel on restaureeritud kirikutorn ja korrastatud kirikuaed. Tema juhatusel tegutseb alates 2006. aastast koguduse naisansambel. "Sageli aitab ta ka teisi praostkonna vaimulikke jumalateenistuste ja talituste läbiviimisel. Margiti teenimine ulatub ka nendeni, kes ühiskonnas on sageli tagaplaanile jäetud või lausa tõrjutud: Margiti eestvedamisel rajati Erastvere hooldekodusse kabel ning ta on seal aastaid teeninud hingehoidjana. Margit on oma rahvale alati kättesaadav ja olemas, samuti on ta oma ametikaaslastele asendamatu kaasteeline," lisatakse kirjelduses.

Aastal 2007 valiti Margit Lail aasta emaks, aastal 2021 pälvis ta EELK Teeneteristi III järgu. Vaimulikutöö kõrvalt on ta jõudnud lõpetada 2017. aastal õpingud Tartu Ülikooli magistriõppes religiooniuuringute erialal ja 2021. aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õenduse erialal. Margit Lail on oma vaimulikutöö kõrval ka EELK Tartu Luterliku Peetri Kooli hommikupalvuste läbiviija.

Lail ütles oma tänukõnes, et ükskõik, mis maailmas paistab tore, ei saa ta kirikut mitte millegi vastu vahetada. "Naisena ei ole kirikus kerge ja ma olen teistele naistele öelnud: nii kaua kui saad, hoia eemale! Aga ilusamat teed ei ole," lisas ta.

Aasta Vaimulikuks esitati veel kolm väärikat kandidaati: Käina koguduse diakon, hingehoidja ja suure pere ema Triin Simson, mullu Tartu praostkonna aasta õpetajaks valitud Äksi koguduse õpetaja ning Kursi koguduse hooldajaõpetaja Esa Pekka Luukkala ja Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus.