Suri vaimulik Toomas Paul

Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus kirjutas sotsiaalmeedias, et Toomas Pauli viimased aastad ei olnud lihtsad. "Ta kannatas raske haiguse all, tal olid suured valud. Oma kõnelustes on ta öelnud, et tal on juba aeg minna," ütles Kruus.

"Nõnda et ta ootas minekut sinna, kus teda juba ees ootab tema ustav abikaasa. Olgu tema rännak igavikuradadel kerge, tee ja siht selge ning jõudku ta Jumala kotta, kus ta saab puhata maise rännaku väsimustest," lisas Kruus.

Kogudusel pole veel teada, millal toimub Toomas Pauli ärasaatmine.

Toomas Paul sündis 29. oktoobril 1939 EELK vaimuliku Arved Pauli perre.

Paul õppis aastatel 1954–1957 Tartu Ehitustehnikumis ja 1957–1958 Tallinna Polütehnikumis. Aastatel 1960–1964 õppis ta EELK Usuteaduse Kõrgemas katsekomisjonis. Ta ordineeriti õpetajaks 20. detsembril 1961.

1971. aastal kaitses ta Usuteaduse Instituudis magistritöö "Iustificatio sola gratia Jeesuse tähendamissõnades" ning 1994. aastal Tartu Ülikoolis teoloogiateemalise doktoritöö "Eesti piiblitõlke ajalugu. I osa".

1994. aastal sai ta Durhami Ülikoolist Inglismaal Doctor of Divinity h.c. kraadi inglise ja saksa keeles avaldatud teadustööde ning oikumeenilise tegevuse eest.

Kirikuõpetajana alustas Paul tööd 1960 aastak Rudaka Püha Maarja Magdaleena koguduse õpetaja, Martna Püha Martini koguduse ja Lihula Eliisabeti koguduse hooldajaõpetajana.

Tallinna Jaani koguduse õpetaja oli ta aastatel 1986—2004. 1992–1995 oli Paul Tallinna saksa koguduse õpetaja ja Eesti Vabaõhumuuseumi Sutlepa kabeli õpetaja. Aastast 2005 oli Toomas Paul Tallinna Jaani koguduse korraline külalisõpetaja.

Paul tegutses ka õppejõuna EELK Usuteaduse Instituudis, Tartu Ülikoolis, Eesti Muusikaakadeemias ja Akadeemias Nord.

1998. aastal tunnustas president Pauli Riigivapi IV klassi teenetemärgiga ja 2005. aastal Eesti Punase Risti I klassi teenetemärgiga. 2014. aastal pälvis Paul Tartu Ülikooli rahvusmõtte auhinna.

ETV ja ETV2 meenutavad Toomas Pauli saadetega sel kolmapäeval. ETV lisab kavasse kell 16 saate "Ajalik ja ajatu", ETV2 toob kell 23.15 eetrisse "Plekktrummi" vestluse.

Vikerraadios on laupäeval, 18. juulil kell 22.05 eetris "Ööülikool. Toomas Paul "Milleks meile usundiõpetus?"