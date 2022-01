Holland leevendab piiranguid

Hollandi valitsus teatas, et leevendab alates kolmapäevast oma Covid-19 piiranguid, mis on Euroopa ühed karmimad. Vaatamata piirangutele on Covid-19 juhtumid Hollandis jätkuvalt kasvanud, praegu registreeritakse umbes 60 000 uut juhtumit päevas.