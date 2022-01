IMF prognoosib maailmamajanduse kasvuks 4,4 protsenti

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) alandab oma tänavust maailmamajanduse prognoosi, viidates COVID-19 omikroni variandi levikule, kõrgematele energiahindadele, inflatsiooni tõusule ja finantspingetele Hiinas. IMF prognoosib, et maailmamajandus kasvab 2022. aastal 4,4 protsenti. Seda on vähem kui oktoobris prognoositud 4,9 protsenti.

"Kasv aeglustub, kuna majandused maadlevad tarnehäirete, kõrgema inflatsiooni, rekordilise võla ja püsiva ebakindlusega," ütles IMFI tegevdirektori esimene asetäitja Gita Gopinath virtuaalsel pressibriifingul.

"IMFi uusim maailmamajanduse väljavaade eeldab, et kuigi omikron on aktiivne veel selle aasta esimeses kvartalis, siis selle mõju kaob alates teisest kvartalist. Muudel väljakutsetel ja poliitilistel pööretel on eeldatavasti suurem mõju majanduskasvule. Prognoosime selle aasta ülemaailmset kasvu 4,4 protsenti, mis on 0,5 protsendipunkti madalam kui varem prognoositud, seda peamiselt USA ja Hiina reitingute langetamise tõttu," ütles Gopinath.

Viimase aruande kohaselt eeldatakse, et pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatus väheneb 2022. aastal, tuginedes tööstuse ootustele, et nõudlus kasvab järk-järgult nii kaupadele kui teenustele.

IMF on korrigeerinud 2022. aasta inflatsiooniprognoose nii arenenud kui ka areneva majandusega riikide jaoks, kusjuures kõrgendatud hinnasurve püsib eeldatavasti kauem. Inflatsioon peaks 2023. aastal aeglustuma.

Gopinath ütles, et prognoos on siiski suure ebakindlusega ja üldiselt on riskid allapoole.

Intressimäärade tõustes on madala sissetulekuga riikidel, kellest 60 protsenti on juba võlgades või suurtes raskustes, üha raskem oma võlgu teenindada, hoiatas ta.

"Oleme olnud seisukohal – ja oleme seda ka varasemates ülemaailmsetes finantsstabiilsuse aruannetes öelnud –, et turud näivad mitmel pool olevat ülehinnatud, seal on suur üleküllus ja seetõttu võib turul esineda korrektsioone," rääkis Gopinath.

"Praegu oleme jõudmas perioodi, kus globaalsed intressimäärad hakkavad tõusma, kuna suuremad keskpangad üle maailma hakkavad intressimäärasid tõstma. Ka see võib tekitada vastutuult mõne tärkava ja areneva majanduse taastumiseks," ütles ta.

IMF ei oota ka enam majanduslikke stiimuleid president Joe Bideni sotsiaalpoliitika seaduseelnõust "Build Back Better", mis on kongressis takerdunud.

USA majandus võitleb ka tarneahelate kitsaskohtadega, mis takistavad ettevõtetel klientide tellimusi täita. Föderaalreserv kavatseb tõsta intressimäärasid, et jahutada nelja aastakümne kuumimat aasta-aastast inflatsiooni.

Hiina majandus kasvab sel aastal prognooside kohaselt 4,8 protsenti (eelmisel aastal oli see 8,1 protsenti) ja aeglasem kui IMF oktoobris eeldas.

IMF eeldab, et 19 eurotsooni riigi majanduskasv on tänavu ühiselt 3,9 protsenti.