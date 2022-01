EL pöördus Leedu kaitseks Maailma Kaubandusorganisatsiooni poole

Euroopa Liidu hinnangul kasutab Hiina Leedu vastu diskrimineerivaid kaubandusvõtteid, vahendab Reuters.

Leedu kurtis juba detsembris, et kaubavahetus Hiinaga on toppama jäänud, nende saadetisi ei lasta Hiina tollisüsteemist läbi ja imporditaotlusi lükatakse tagasi.

Leedu välisasjade asekantsler Mantas Adomenas ütles toona, et Hiina on saatnud rahvusvahelistele ettevõtetele sõnumeid, et kui nad kasutavad Leedust pärit kaupa, ei lubata neil enam Hiinasse kaupu müüa või sealt tooteid tarnida.

"Selline teguviis paistab olevat WTO reeglite järgi diskrimineeriv ja ebaseaduslik ning kahjustab eksportijaid nii Leedus kui ka mujal Euroopa Liidus, sest sihikule on võetud ka Leedust pärit komponente sisaldavad tooted, mida ekspordivad teised ELi liikmesriigid," seisis Euroopa Liidu neljapäevases avalduses.

Pinged Hiina ja Leedu suhetesse tekkisid pärast seda, kui Vilniuses lubati avada Taiwani esindus. Hiina aga peab saareriiki enda provintsiks. Hiina välisministeerium teatas, et Leedu samm õõnestab Hiina territoriaalset terviklikkust ning lõi halva rahvusvahelise pretsedendi.