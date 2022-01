Riigikogu saadikud esitasid Venemaal suletud Memoriali Nobeli rahupreemiale

"Täitsin eile toetusrühma nimel kandideerimisankeedi," ütles toetusrühma esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) neljapäeval ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.ee.

Reinsalu hinnangul on Memoriali tähendust Venemaa inimõiguste ja rahu eest seismisel rahvusvaheliselt alahinnata: "Tegemist on ikkagi ühe vanima Venemaa kodanikuorganisatsiooniga, mis on tegelenud inimsusevastaste kuritegude uurimise ja ajaloolise mälu talletamisega, aga tegelenud ka kaasaegsete inimõiguste eest seismisega ning ühemõtteliselt ja selgelt hukka mõistnud ka erinevaid agressioone, mis on lähiminevikus aset leidnud, eelkõige Venemaalt lähtuvaid," rääkis Reinsalu

Tema sõnul on Memoriali esitamise kontekst ka see, et Venemaa ametivõimud hiljuti organisatsiooni sulgemise otsuse tegid. "See on kindlasti üks moodus Memoriali aastakümnete pikkust ja järjekindlat tööd tunnustada," ütles Reinsalu.

Venemaa ülemkohus otsustas eelmise aasta lõpus rahuldada peaprokuratuuri taotluse Memoriali likvideerimiseks.