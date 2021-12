Mart Rannut: Memoriali ja inimõiguste lõpp?

Venemaa ülemkohus on aasta viimastel päevadel olnud usin ja töökas. 28. detsembril 2021 andis ülemkohus korralduse sulgeda rahvusvahelise ühingu Memorial, päev hiljem selle sõsarorganisatsiooni Inimõiguskeskus Memorial. Põhjuseks tõi kõrge kohus, et need organisatsioonid olevat rikkunud välisagendi seadust, sest ei märgistanud kõiki oma kirjutisi, sealhulgas sotsiaalmeediapostitusi "välisagendi" sildiga.

Venemaal kehtib nimelt aastast 2016 seadus, mis kohustab välismaalt toetust saanud organisatsioone (peamiselt sõltumatud meedia- ja kodanikuorganisatsioonid) kõikidele oma kirjutistele, sealhulgas suhtlusmeediapostitustele lisama märget, et ühing on kantud riiklikku "välisagentide" nimistusse.

Näiteks puudus nõutav märge ulatusliku poliitilise tagakiusu ohvrite andmebaasist, mida oli koostatud kogu tegevusperioodi jooksul. Memorial oli küll neist tehnilistest puudustest teada saades need Vene võimudele olulised märked lisanud, kuid karm ja ülimalt disproportsionaalne sulgemisotsus on reaalsus.

Millest selline mõistetamatu otsus? Prokuröridel oli siiski olulisemaid etteheiteid, millega kohus nõustus, nimelt andvat Memoriali tegevus Nõukogude Liidust väära kuvandi kui terroririigist ja mustavat Teise maailmasõja mälestust. Ühingu kirjutised sisaldavat märke ekstremismi ja terrorismi mahitamisest

Memoriali kaitsjad väitsid küll, et ühingu töö tervendab vaimselt Vene rahvast ning ühing ise on Venemaa sõber, mitte vaenlane. Sellegipoolest otsustas kohus ühingu ja selle inimõigusorganisatsiooni keelustada ning George Orwelli vaimusilmas kirjeldatud absurdne ja totalitaarne maailm sai Venemaal järjekordselt reaalsuseks.

Venemaa vanimaid inimõigusorganisatsioone (loodud aprillis 1990) Memorial on sisuliselt olnud Venemaa südametunnistus, tehes mälutööd, kogudes pärimuslikku teavet ja uurides lähiajalugu. Üheks selle väljundiks oli represseeritute andmebaas ning vastavad arhiividokumendid, mis tõid avalikkuse ette Venemaa inimsusevastased teod Nõukogude perioodil ja eriti Stalini valitsusajal.

Samal ajal tegeles Memoriali inimõiguste keskus inimõiguste küsimuste, poliitvangide ja muude riigivõimule ebamugavate teemadega, olles tõsiselt võetav partner näiteks Euroopa Nõukogu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks.

"Venemaa on teinud selle kohtuotsusega olulise sammu ühiskonna sulgemisel ja vaba mõtte tasalülitamisel."

Kui demokraatlikus ühiskonnas on taolised organisatsioonid loomulik osa kolmandast sektorist, siis totalitaarsetes režiimides neile kohta ei leidu. Venemaa on teinud selle kohtuotsusega olulise sammu ühiskonna sulgemisel ja vaba mõtte tasalülitamisel.

Demokraatiale ebasoodsad tuuled on Venemaal puhunud juba 2000. aastate algusest pärast põgusat perioodi, mil arhiivid olid üldiselt avatud ning võim ei olnud nii tugev, et inimõigusi eirata. Oluliselt on suurenenud surve pärast 2014. aasta sõda Ukrainaga ning Krimmi okupeerimist: sisulist opositsiooni ja sõltumatut meediat ei tolereerita, võimukriitilisi inimesi vangistatakse või mürgitatakse, minevikku kohendatakse võimule sobivaks. Nüüd on astutud järgmine samm ja ametlikku (riiklikku) ajalookäsitlust ei saa vaidlustada.

Mõneti meenutab see Nõukogude perioodi ning selles paradigmas on ajaloouurimisega tegeleva sõltumatu organisatsiooni tegevuse peatamine vägagi loogiline samm. Uue väärtusena on kehtestatud Venemaa riiklik ajalugu kui võimumeelselt selekteeritud sündmuste (ja järelduste) kogum. See ei puuduta vaid ajaloofakte, vaid sedagi, kuidas peab neid tõlgendama ja hindama.

Demokraatlikus ühiskonnas kasutatakse selle olukorra kirjeldamiseks teisi sõnu: meedia- ja sõnavabaduse rikkumine, ajaloo moonutamine, ühiskonna vaimne tasalülitamine. Meie idanaabri Venemaa arengute ja käitumise pärast on põhjust muret tunda ja valvas olla.