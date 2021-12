Vseviov: Memoriali sulgemine Venemaal on märgiline sündmus

Suuresti Venemaa ajalugu uurinud Vseviovi sõnul puudutab organisatsiooni nimi mälu ja mäletamist, ning eelkõige nende kuritegude mäletamist, mis sooritati Nõukogude ajal ja eriti Stalini perioodil.

"Ja kui midagi taolist keelustatakse, siis on see märgilise tähtsusega sündmus. See tähendab, et minevikku hakatakse suhtuma valikuliselt, kõigele sellele, mida alates 1980ndate lõpust mõisteti hukka, tõmmatakse kriips peale," rääkis ta.

Küsimusele, kas Venemaal on mõni organisatsioon, mis võiks Memoriali töö üle võtta, vastas Vseviov, et sellist ei ole.

"Kuna tegemist on ju organisatsiooniga, mis oligi loodud eesmärgil, et me ei unustaks, et me tooksime kõik selle kurja esile, siis kui see [orgamisatsioon] likvideeritakse, kui selle tegevus võrdsustatakse välisagendina toimimisega, siis loomulikult mitte ükski institutsioon, millel oleks selline mõju ja ka rahvusvaheline mõju, seda ei asenda," rääkis Vseviov.

Ta lisas, et kui praegu on Venemaal opositsiooni ja sõltumatut meediat maha surutud ning võimukriitilisi inimesi vangi pandud, siis ajalooga tegeleva organisatsiooni tegevuse peatamine on samm sellest veelgi kaugemale.

"See oleks nagu täpp i peale, sest kui eelnevalt mainitu puudutab olevikku, siis siin on tegemist minevikuga. Siin on signaal, mis ütleb meile, et ka seda, mis oli, tuleks hinnata hoopis teisiti, kui seda tegi see organisatsioon. Nii, et veel kord, ma natukene kordan ennast, aga tegemist on väga olulise märgilise sammuga," tõdes Vseviov.

"See oli ju institutsioon, organisatsioon, mis pidi puhastama ka Venemaa südametunnistuse ja tõmbama joone alla sellele kuritegelikule perioodile. Kui öeldakse, et selline organisatsioon on [ise] kuritegelik ja see tuleb sulgeda, siis loomulikult tõmmatakse nüüd juba punane joon selle vahele, kuidas tegelikult sündmused olid ja kuidas me peame vajalikuks meid hinnata," ütles Vseviov.

Vene ülemkohus andis teisipäeval korralduse sulgeda riigi tuntuim inimõigusorganisatsioon Memorial. Kohtunik Alla Nazarova käskis kinni panna ühenduse keskorgani Memorial International, sest see olevat rikkunud välisagendi seadust, sest ei märgistanud kõiki oma kirjutisi, sealhulgas sotsiaalmeediapostitusi "välisagendi" sildiga. Välisagendi seadus näeb kõigis välismaalt raha saavates organisatsioonides Venemaa huvide vastaseid ühendusi, mis peavad oma kirjutiste juures iga kord ära märkima, et on "välisagendid".